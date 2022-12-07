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Культура

Главная по праздникам в Пустошке стала кандидатом на премию «Народное признание»

Новым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Талант» стала заведующая методическим отделом Пустошкинского районного центра культуры Наталья Новожилова. В сфере культуры она трудится уже 32 года.

Фото предоставлено автором заявки Под руководством Натальи Новожиловой методический отдел направляет и координирует работу клубных учреждений района по организации досуга населения, оказывает методическую помощь в подготовке и проведении мероприятий.

Также она возглавляет секцию районной школы непрерывного образования, активно принимает участие в проведении массовых мероприятий не только районного масштаба, но и регионального. Концерты и тематические вечера, вечера отдыха и спектакли — все эти направления в сфере её организаторской деятельности.

Фото предоставлено автором заявки Наталья Новожилова неоднократно становилась лауреатом и дипломантом театрального фестиваля «Затея сельской остроты» в составе народного театра.

Ещё одно направление работы Натальи Новожиловой — это патриотическое воспитание молодёжи. Более 20 лет она руководит клубом по интересам для допризывников и призывников «Мужество». Созданная команда «Тигры» под руководством Натальи — постоянный победитель региональной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей».

Фото предоставлено автором заявки Вклад Натальи Новожиловой в развитие культуры Пустошкинского района отмечен благодарностями и грамотами различных уровней.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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