Главная по праздникам в Пустошке стала кандидатом на премию «Народное признание»
Новым претендентом на получение общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Талант» стала заведующая методическим отделом Пустошкинского районного центра культуры Наталья Новожилова. В сфере культуры она трудится уже 32 года.
Под руководством Натальи Новожиловой методический отдел направляет и координирует работу клубных учреждений района по организации досуга населения, оказывает методическую помощь в подготовке и проведении мероприятий.
Также она возглавляет секцию районной школы непрерывного образования, активно принимает участие в проведении массовых мероприятий не только районного масштаба, но и регионального. Концерты и тематические вечера, вечера отдыха и спектакли — все эти направления в сфере её организаторской деятельности.
Наталья Новожилова неоднократно становилась лауреатом и дипломантом театрального фестиваля «Затея сельской остроты» в составе народного театра.
Ещё одно направление работы Натальи Новожиловой — это патриотическое воспитание молодёжи. Более 20 лет она руководит клубом по интересам для допризывников и призывников «Мужество». Созданная команда «Тигры» под руководством Натальи — постоянный победитель региональной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей».
Вклад Натальи Новожиловой в развитие культуры Пустошкинского района отмечен благодарностями и грамотами различных уровней.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.