Почти 50% жителей Псковской области привились от гриппа

12:29, 07 декабря 2022, ПАИ

Почти 50% жителей Псковской области привились от гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора, в эпидсезоне 2022-2023 годов иммунизации подлежат 373 150 человек, в том числе 72 000 детей и 301 150 взрослых. Планируемый охват населения прививками против гриппа составляет 60,8% от общей численности.

На данный момент привито 285 586 человек, что составляет 46,6% от численности населения области или 76,5% от плана.

«Ежегодная вакцинация против гриппа – самый эффективный способ защиты от этого заболевания. Для достижения полного иммунитета требуется две недели после прививки от гриппа», – отметили в управлении.

Установлено, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-Cov-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. В управлении добавили, что допускается вакцинация от гриппа и COVID-19 одномоментно, в один день в разные участки тела (в левое и правое плечо).

Напомним, что заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла почти на 17%, в Пскове за неделю зарегистрировано около 4000 случаев ОРВИ.