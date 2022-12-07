Псковская кукла-травница может завоевать «Народное признание – 2022»
Сувенир «Псковская кукла-травница» стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Эти сувениры изготавливает псковская мастерица Алла Фомченко. Она отмечает, что её куклы помогают сохранить самоидентичность народа и отвечают стратегии развития художественных промыслов до 2030 года.
Кукла-травница — это местный компактный сувенир (куколка весит всего 18-20 граммов) с логотипом Пскова. Кукла с годами сохраняет аромат. Сувенир сертифицирован. В заявке отмечается, что псковские куклы-травницы популярны у псковичей и гостей города.
Алла Фомченко — постоянный участник выставок-ярмарок и фестивалей Псковской области и Санкт-Петербурга. В 2021 году её работы были включены в каталог «Искусство псковских мастеров», в 2014 году мастерица стала победителем конкурса «Лучшая публикация зимы – 2014» и награждена за вклад в развитие портала «Рукодельное.ру». Она участвует в благотворительности и проводит мастер-классы.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.