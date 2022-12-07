Псковская кукла-травница может завоевать «Народное признание – 2022»

20:24, 07 декабря 2022, ПАИ

Сувенир «Псковская кукла-травница» стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Эти сувениры изготавливает псковская мастерица Алла Фомченко. Она отмечает, что её куклы помогают сохранить самоидентичность народа и отвечают стратегии развития художественных промыслов до 2030 года.

Кукла-травница — это местный компактный сувенир (куколка весит всего 18-20 граммов) с логотипом Пскова. Кукла с годами сохраняет аромат. Сувенир сертифицирован. В заявке отмечается, что псковские куклы-травницы популярны у псковичей и гостей города.

Алла Фомченко — постоянный участник выставок-ярмарок и фестивалей Псковской области и Санкт-Петербурга. В 2021 году её работы были включены в каталог «Искусство псковских мастеров», в 2014 году мастерица стала победителем конкурса «Лучшая публикация зимы – 2014» и награждена за вклад в развитие портала «Рукодельное.ру». Она участвует в благотворительности и проводит мастер-классы.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.