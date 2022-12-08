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Общество

Группа отлова АНЗО «Шанс» вошла в список кандидатов на «Народное признание»

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание» выдвинута группа отлова АНЗО «Шанс». Это две псковички — Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева.

Фото предоставлено автором заявки В заявке отмечается, что с 2015 года АНЗО «Шанс» удалось очистить Псков от стай, переловить диких собак и купировать их массовое размножение.

На отлов диких, агрессивных, испуганных, покалеченных животных практически каждый день выходят Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева. Им приходится сидеть в многочасовых засадах, в грязи вперемешку с битым стеклом и гвоздями, в холод или зной. В этих ситуациях ещё нужно прицелиться, выстрелить и попасть в собаку, не травмируя её дополнительно, а потом несколько десятков метров нести её до машины.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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