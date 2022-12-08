Группа отлова АНЗО «Шанс» вошла в список кандидатов на «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание» выдвинута группа отлова АНЗО «Шанс». Это две псковички — Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева.
В заявке отмечается, что с 2015 года АНЗО «Шанс» удалось очистить Псков от стай, переловить диких собак и купировать их массовое размножение.
На отлов диких, агрессивных, испуганных, покалеченных животных практически каждый день выходят Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева. Им приходится сидеть в многочасовых засадах, в грязи вперемешку с битым стеклом и гвоздями, в холод или зной. В этих ситуациях ещё нужно прицелиться, выстрелить и попасть в собаку, не травмируя её дополнительно, а потом несколько десятков метров нести её до машины.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.