ФОТОФАКТ Искусственная красавица

12:11, 08 декабря 2022, ПАИ

Главную новогоднюю ель продолжают устанавливать на Октябрьской площади в Пскове. Рабочие уже почти собрали конструкцию, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Установка ели началась вчера вечером и продлится несколько дней. В связи с этим с 8 декабря в центре города ограничат движение транспорта.

Напомним, на центральной площади Пскова уже не первый год монтируют искусственную ель. В этом году она снова будет радовать горожан. Также до 21 декабря установят новогоднюю ель в Детском парке, в парках и на улицах появятся праздничные инсталляции.

Ранее сообщалось, что до 20 декабря новогоднюю ель установят и в Великих Луках.