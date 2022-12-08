Губернатор заключил соглашение с «Новапортом» о развитии псковского аэропорта

16:17, 08 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочим визитом международный аэропорт имени княгини Ольги в Пскове, где провел переговоры с гендиректором ООО «Новапорт-Холдинг» Сергеем Рудаковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Официальные лица начали общение с осмотра основного здания аэропорта, где на данный момент проводится поэтапное благоустройство. Уже отремонтирована зона прилета и установлена багажная лента, проведен капитальный ремонт санитарных помещений и комнаты матери и ребенка, открыты два кафе в зоне регистрации и в стерильной зоне. В преддверии запуска дополнительных авиарейсов в Москву на втором этаже аэровокзала появился обновленный зал ожидания.

Также закуплена новая техника — машина с оборудованием для обработки противообледенительной жидкостью, установка воздушного запуска, аэродромный тягач, пожарный автомобиль. Сформированы запасы противогололедных реагентов и противообледенительной жидкости на зимний период.

«Все работы выполняются в плановом режиме, согласно договоренностям», — подчеркнул Сергей Рудаков.

В ходе осмотра Михаил Ведерников и Сергей Рудаков обсудили возможность дальнейшей оптимизации пространства аэропорта для удобства пассажиров и приняли решение о замене в ближайшей перспективе стоек регистрации и оборудовании зоны сдачи багажа.

Затем официальные лица оценили готовность оперативных служб аэропорта к устранению последствий внештатной ситуации. По легенде учений, самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, начался пожар, на борту пострадали люди. Устранить последствия выехали оперативные службы аэропорта, также на место прибыли городские спасатели и скорые. В зоне ЧС были развернуты пункты помощи раненым, обеспечена эвакуация пассажиров, очаг возгорания устранен в короткий период.

Во время рабочего совещания Михаил Ведерников поблагодарил инвестора за активную позицию в вопросе развития аэропорта в Пскове. Также глава региона положительно оценил ход учений.

«В течение двух недель это уже четвертые учения по безопасности в регионе. Мы сами увидели, что службы готовы, на место происшествия все прибыли в установленные нормативы. Это важно, чтобы пассажиры знали и чувствовали себя в безопасности», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Участники совещания обсудили текущую деятельность аэропорта. Как отметил гендиректор аэропорта Артем Тарасов, к концу этого года прогнозируется пассажиропоток до 115 тыс. человек.

По итогам Михаил Ведерников от лица правительства региона и Сергей Рудаков от лица акционера «Новапорт-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию международного аэропорта «Княгиня Ольга».

«У «Новапорта» много аэропортов, и, хочу сказать, не везде так, как в Псковской области, радеют за общее дело. Мы будем вместе развивать аэропорт по полной, я вам это обещаю», — отметил Сергей Рудаков.

«Это был сложный кейс, нам повезло, что с вами начали работу, у вас огромный опыт и правильный подход к делу. Работаем!» — сказал по итогу Михаил Ведерников.

Отметим, что планы полетов на 2023 год уже согласованы — маршрутная сеть будет сохранена. Базовый перевозчик — авиакомпания «Азимут» — будет летать из Пскова в Москву, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, авиакомпания ЮВТ АЭРО — в Казань. Также прорабатываются новые направления и возможности увеличения частоты рейсов по отдельным направлениям.