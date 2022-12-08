Баскетболистки из Локни поборются за «Рекорд» в «Народном признании»

16:55, 08 декабря 2022, ПАИ

Баскетбольная команда девочек 2007-2008 годов рождения из Центра дополнительного образования поселка Локня выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Они будут бороться за награду в номинации «Рекорд».

Команда является частью большого объединения «Баскетбол», которым руководит педагог дополнительного образования Игорь Мунт. Каждый год его воспитанники добиваются определенных успехов.

Так, в марте 2022 года команда девушек стала победителем регионального финала Всероссийского чемпионата «Локобаскет». 1 марта в городе Великие Луки прошёл финал турнира. За команду «Локня» выступали Инга Кулакова (капитан), Елизавета Гудкова, Дарья Гудкова, Светлана Семёнова, Алина Быстрова, Анастасия Гриневич, Елизавета Говико, Анастасия Васильева, Ксения Прокофьева, Полина Егорова.

В схватке за золото баскетболистки встретились со сборной города Великие Луки, которой уступили в дивизиональном этапе. Локнянская команда показала техничную, слаженную и очень красивую игру. С самого начала девочки из Локни вырвались вперёд и с каждой последующей минутой лишь увеличивали отрыв в счёте. В итоге им удалось одолеть соперниц, игра закончилась со счётом 63:33. Локнянская баскетболистка Инга Кулакова была признана лучшим игроком чемпионата (MVP).

Локнянские спортсменки также получили путёвку на Северо-Западный этап чемпионата.

В декабре прошлого года одна команда локнянских баскеболисток стала победителем, а другая — призёром первенства Псковской области по баскетболу.

Уже в 2022 году на зональных соревнованиях в Порхове сборная девочек 2007-2008 годов рождения вышла в полуфинал, где одержала победу над командой города Новосокольники. В финале, прошедшем в городе Великие Луки, определялись победитель и призеры спартакиады по баскетболу. В первый день баскетболистки из Локни встретились с командами из Великих Лук и Пскова, во второй день - из города Острова. Им удалось одержать три победы и завоевать первое место.

Впервые за 14 лет проведения областной спартакиады команда из поселка Локня стала чемпионом.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.