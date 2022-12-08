Группа «M&M’s» из Струг Красных вошла в список кандидатов на «Народное признание»

20:24, 08 декабря 2022, ПАИ

В список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022» вошёл вокальный образцово-художественный коллектив «M&M’s» из посёлка Струги Красные. Группа выдвинута на награду в номинации «Талант».

«M&M’s» в 2003 году основала специалист Струго-Красненского районного дома культуры Татьяна Волкова. Сегодня в группе есть три состава – младший, средний и старший. Репертуар у ансамбля разнообразный – от патриотических и народных песен до современных шлягеров. Концертная программа коллектива может длиться до нескольких часов. За один год ребята проводят более 270 концертов.

Коллектив регулярно завоёвывает награды на различных конкурсах и фестивалях. В 2022 году на V Международном фестивале-конкурсе дарований и талантов «Ветра надежд – 2022» в Туле группа завоевала звание лауреатов первой и второй степеней, на VII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков» — лауреатов второй степени. На V областном (открытом) детском фестивале-конкурсе вокалистов «M&M’s» завоевали диплом первой степени, на фестивале «Мы из будущего» — диплом первой степени.

Все костюмы для детей Татьяна Волкова шьёт сама, привлекая родителей. В заявке отмечается, что репетиции у исполнителей проходят еженедельно и ребята с удовольствием занимаются пением.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.