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Культура

Группа «M&M’s» из Струг Красных вошла в список кандидатов на «Народное признание»

В список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022» вошёл вокальный образцово-художественный коллектив «M&M’s» из посёлка Струги Красные. Группа выдвинута на награду в номинации «Талант».

Фото предоставлено автором заявки «M&M’s» в 2003 году основала специалист Струго-Красненского районного дома культуры Татьяна Волкова. Сегодня в группе есть три состава – младший, средний и старший. Репертуар у ансамбля разнообразный – от патриотических и народных песен до современных шлягеров. Концертная программа коллектива может длиться до нескольких часов. За один год ребята проводят более 270 концертов.

Фото предоставлено автором заявки

Коллектив регулярно завоёвывает награды на различных конкурсах и фестивалях. В 2022 году на V Международном фестивале-конкурсе дарований и талантов «Ветра надежд – 2022» в Туле группа завоевала звание лауреатов первой и второй степеней, на VII Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков» — лауреатов второй степени. На V областном (открытом) детском фестивале-конкурсе вокалистов «M&M’s» завоевали диплом первой степени, на фестивале «Мы из будущего» — диплом первой степени.

Фото предоставлено автором заявки

Все костюмы для детей Татьяна Волкова шьёт сама, привлекая родителей. В заявке отмечается, что репетиции у исполнителей проходят еженедельно и ребята с удовольствием занимаются пением.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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