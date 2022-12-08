Акушер-гинеколог из Себежского района номинирована на «Народное признание»
Акушер-гинеколог, врач УЗИ со стажем работы 30 лет из Себежского района Инна Луппо выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута на награду в номинации «Призвание».
Инна Луппо окончила Смоленский государственный медицинский институт в 1993 году, прошла интернатуру в Санкт-Петербурге и ординатуру в Москве. А работать она вернулась в родной посёлок Идрица, в филиал Себежской районной больницы.
Она награждена почётной грамотой комитета по здравоохранению Псковской области.
«Доктора Инну Михайловну знают как одну из лучших далеко за пределами района. Она чрезвычайно ответственный и отзывчивый, добросердечный человек. Милосердие — изрядно забытое слово. Но именно по отношению к Инне Михайловне хочется снова и снова повторять его. Всегда внимательно выслушает жалобы, просьбы, осмотрит и примет единственно верное решение. Даже если кто-то опоздал на приём, примет обязательно», — отмечается в заявке, поступившей организаторам премии.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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