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Общество

Акушер-гинеколог из Себежского района номинирована на «Народное признание»

Акушер-гинеколог, врач УЗИ со стажем работы 30 лет из Себежского района Инна Луппо выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута на награду в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявки

Инна Луппо окончила Смоленский государственный медицинский институт в 1993 году, прошла интернатуру в Санкт-Петербурге и ординатуру в Москве. А работать она вернулась в родной посёлок Идрица, в филиал Себежской районной больницы.

Она награждена почётной грамотой комитета по здравоохранению Псковской области.

«Доктора Инну Михайловну знают как одну из лучших далеко за пределами района. Она чрезвычайно ответственный и отзывчивый, добросердечный человек. Милосердие — изрядно забытое слово. Но именно по отношению к Инне Михайловне хочется снова и снова повторять его. Всегда внимательно выслушает жалобы, просьбы, осмотрит и примет единственно верное решение. Даже если кто-то опоздал на приём, примет обязательно», — отмечается в заявке, поступившей организаторам премии.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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