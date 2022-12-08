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Преподаватель пушкиногорской школы вошёл в число кандидатов на «Народное признание»

Учитель физической культуры в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина Андрей Прудцовский вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».

Фото с сайта Пушкиногорской средней школы

В заявке отмечается, что Андрей Прудцовский активно вовлекает в спортивную деятельность школьников, прививает интерес к спорту и здоровому образу жизни. Его ученики не только принимают активное участие в спортивных соревнованиях школьного, районного, областного уровней, но и занимают призовые места. Трижды команда школы под руководством педагога представляла Псковскую область на Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры» в Анапе.

Андрей Прудцовский, являясь классным руководителем, вместе со своими учениками постоянно принимает участие в различных культурных мероприятиях. Его класс участвует в волонтёрском движении «Пушкинские доброхоты» и оказывает посильную трудовую помощь музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское».

В 2022 году Андрей Прудцовский за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования был награждён почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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