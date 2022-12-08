Преподаватель пушкиногорской школы вошёл в число кандидатов на «Народное признание»
Учитель физической культуры в Пушкиногорской средней общеобразовательной школе имени А. С. Пушкина Андрей Прудцовский вошёл в число претендентов на получение общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».
В заявке отмечается, что Андрей Прудцовский активно вовлекает в спортивную деятельность школьников, прививает интерес к спорту и здоровому образу жизни. Его ученики не только принимают активное участие в спортивных соревнованиях школьного, районного, областного уровней, но и занимают призовые места. Трижды команда школы под руководством педагога представляла Псковскую область на Всероссийских соревнованиях «Президентские спортивные игры» в Анапе.
Андрей Прудцовский, являясь классным руководителем, вместе со своими учениками постоянно принимает участие в различных культурных мероприятиях. Его класс участвует в волонтёрском движении «Пушкинские доброхоты» и оказывает посильную трудовую помощь музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское».
В 2022 году Андрей Прудцовский за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования был награждён почётной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.