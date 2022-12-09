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Общество

Псковская школьница выдвинута на «Народное признание» за спасение братьев из огня

На награду в номинации «Поступок» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута 13-летняя София Холодцова из села Быстрецово Псковского района. 16 мая 2022 года она спасла из огня семерых своих братьев.

Фото предоставлено автором заявки

В тот день, вернувшись из школы, девочка начала готовить обед. В это время в квартире вспыхнул пожар: загорелся телевизор, потом – стены. Вся комната оказалась в дыму. Девочка не растерялась и отправила братьев на улицу, а сама осталась в квартире и начала искать своего младшего брата. Мальчик забился в дальний угол от испуга. София нашла его и вынесла на руках в безопасное место.

Потом девочка призналась, что ей было очень страшно, но поступить иначе она просто не могла. Пожар – грозное бедствие, перед которым часто пасуют даже взрослые, но она сумела побороть страх и спасти своих братьев.

София Холодцова представляла Псковскую область на Всероссийском гражданско-патриотическом проекте «Дети-герои», награждена медалью «За проявленное мужество».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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