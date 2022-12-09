Псковская школьница выдвинута на «Народное признание» за спасение братьев из огня
На награду в номинации «Поступок» общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» выдвинута 13-летняя София Холодцова из села Быстрецово Псковского района. 16 мая 2022 года она спасла из огня семерых своих братьев.
В тот день, вернувшись из школы, девочка начала готовить обед. В это время в квартире вспыхнул пожар: загорелся телевизор, потом – стены. Вся комната оказалась в дыму. Девочка не растерялась и отправила братьев на улицу, а сама осталась в квартире и начала искать своего младшего брата. Мальчик забился в дальний угол от испуга. София нашла его и вынесла на руках в безопасное место.
Потом девочка призналась, что ей было очень страшно, но поступить иначе она просто не могла. Пожар – грозное бедствие, перед которым часто пасуют даже взрослые, но она сумела побороть страх и спасти своих братьев.
София Холодцова представляла Псковскую область на Всероссийском гражданско-патриотическом проекте «Дети-герои», награждена медалью «За проявленное мужество».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.