Глава Пскова назвал стоимость посещения катков

17:05, 09 декабря 2022, ПАИ

О стоимости посещения катка в Летнем саду и Финском парке Пскова рассказал в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Глава Пскова напомнил, что уже сегодня псковичи смогут посетить каток в Летнем саду. «Вход от 130 рублей, для детей до 7 лет и многодетных семей предусмотрены льготные билеты», — заявил он.

В скором времени заработает и каток в Финском парке. В этом году здесь также установили видеонаблюдение, новую звуковую аппаратуру и отапливаемый модуль для проката коньков. На территории будут работать палатки с горячими напитками и фуд-траки с едой.

«Работать каток будет при благоприятных погодных условиях ежедневно с 12:00 до 22:00. Вход бесплатный, прокат коньков - 150 рублей, прокат детской опоры для катания – 100 рублей», — рассказал Борис Елкин.