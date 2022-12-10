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Общество

Как принять участие в премии «Народное признание», рассказал Михаил Ведерников

Как принять участие в премии Псковского агентства информации «Народное признание», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«Предприятия, фермеры, малый бизнес активно участвуют не только в экономической, но и в общественной сфере жизни региона. Это отмечают и сами жители, выдвигая их на общественную премию «Народное признание», — подчеркнул глава региона. — Например, в номинации «Наша марка» выдвинуты лимонад Новоржевского хлебзавода, кондитерский дом «Себежанка», а также хрен «Уваровский», выведенный фермером из Пустошкинского района и специалистами Великолукской сельхозакадемии. Кстати, это второй официально зарегистрированный сорт хрена в России. Напомню, заявку на выдвижение кандидатов может подать любой желающий до 23 декабря на странице Псковского агентства информации. Выбирать лучших в каждой номинации будут жители области и члены жюри, голосование начнётся ближе к Новому году».

Кроме того, в этом же блоке видео Михаил Ведерников отметил интересные проекты в сфере сельского хозяйства.

«Так, кооператив «Своё» из Великолукского района планирует реализовать инвестпроект переработки рапса. Для проекта компания приобретает современное оборудование — линию производства жмыха и отжима масла. Стоимость проекта порядка 40 млн рублей. На его реализацию кооператив получил грант в размере 20 млн. 14 млн были привлечены в виде целевого займа из Фонда развития промышленности Псковской области. Ещё один инвестпроект переработки рапса реализует «ПсковАгроИнвест». Предприятие уже приступило к строительству линии переработки сырья. Объём инвестиций составит 50 млн рублей. Сейчас идёт монтаж линии, работы будут завершены до конца года», — отметил губернатор.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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