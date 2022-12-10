Как принять участие в премии «Народное признание», рассказал Михаил Ведерников

23:46, 09 декабря 2022, ПАИ

Как принять участие в премии Псковского агентства информации «Народное признание», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«Предприятия, фермеры, малый бизнес активно участвуют не только в экономической, но и в общественной сфере жизни региона. Это отмечают и сами жители, выдвигая их на общественную премию «Народное признание», — подчеркнул глава региона. — Например, в номинации «Наша марка» выдвинуты лимонад Новоржевского хлебзавода, кондитерский дом «Себежанка», а также хрен «Уваровский», выведенный фермером из Пустошкинского района и специалистами Великолукской сельхозакадемии. Кстати, это второй официально зарегистрированный сорт хрена в России. Напомню, заявку на выдвижение кандидатов может подать любой желающий до 23 декабря на странице Псковского агентства информации. Выбирать лучших в каждой номинации будут жители области и члены жюри, голосование начнётся ближе к Новому году».

Кроме того, в этом же блоке видео Михаил Ведерников отметил интересные проекты в сфере сельского хозяйства.

«Так, кооператив «Своё» из Великолукского района планирует реализовать инвестпроект переработки рапса. Для проекта компания приобретает современное оборудование — линию производства жмыха и отжима масла. Стоимость проекта порядка 40 млн рублей. На его реализацию кооператив получил грант в размере 20 млн. 14 млн были привлечены в виде целевого займа из Фонда развития промышленности Псковской области. Ещё один инвестпроект переработки рапса реализует «ПсковАгроИнвест». Предприятие уже приступило к строительству линии переработки сырья. Объём инвестиций составит 50 млн рублей. Сейчас идёт монтаж линии, работы будут завершены до конца года», — отметил губернатор.