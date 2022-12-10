Как принять участие в премии «Народное признание», рассказал Михаил Ведерников
Как принять участие в премии Псковского агентства информации «Народное признание», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.
«Предприятия, фермеры, малый бизнес активно участвуют не только в экономической, но и в общественной сфере жизни региона. Это отмечают и сами жители, выдвигая их на общественную премию «Народное признание», — подчеркнул глава региона. — Например, в номинации «Наша марка» выдвинуты лимонад Новоржевского хлебзавода, кондитерский дом «Себежанка», а также хрен «Уваровский», выведенный фермером из Пустошкинского района и специалистами Великолукской сельхозакадемии. Кстати, это второй официально зарегистрированный сорт хрена в России. Напомню, заявку на выдвижение кандидатов может подать любой желающий до 23 декабря на странице Псковского агентства информации. Выбирать лучших в каждой номинации будут жители области и члены жюри, голосование начнётся ближе к Новому году».
Кроме того, в этом же блоке видео Михаил Ведерников отметил интересные проекты в сфере сельского хозяйства.
«Так, кооператив «Своё» из Великолукского района планирует реализовать инвестпроект переработки рапса. Для проекта компания приобретает современное оборудование — линию производства жмыха и отжима масла. Стоимость проекта порядка 40 млн рублей. На его реализацию кооператив получил грант в размере 20 млн. 14 млн были привлечены в виде целевого займа из Фонда развития промышленности Псковской области. Ещё один инвестпроект переработки рапса реализует «ПсковАгроИнвест». Предприятие уже приступило к строительству линии переработки сырья. Объём инвестиций составит 50 млн рублей. Сейчас идёт монтаж линии, работы будут завершены до конца года», — отметил губернатор.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.