Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Тренер из Себежа Александр Шаров претендует на «Народное признание»

В число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» вошёл тренер Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров. Он выдвинут на соискание награды в номинации «Рекорд».

Фото предоставлено автором заявки

Александр Шаров родился в деревне Глубокое Опочецкого района. В школьные годы увлёкся йогой, в восьмом классе выполнил первый разряд по лыжам. Он собирался уходить из школы после восьмого класса, когда на глаза попалось объявление в газете об открытии в Великих Луках института физической культуры. Александр Шаров остался в школе, окончил все десять классов и поступил в институт. По завершении учёбы по распределению попал в Порхов, стал работать тренером в спортивной школе. «За неполный год удалось подготовить чемпионку области в метании копья, — рассказывает тренер. — Нашёл её сам и готовил с нуля, не было тогда в Порхове никакой лёгкой атлетики».

После службы в армии Александр Шаров работал в Пскове вместе с Константином Шабановым, известным тренером по лёгкой атлетике. Потом женился, у него родился сын. В Пскове своего жилья не было, поэтому, когда пригласили в Идрицу работать в техникуме и пообещали квартиру, тренер решил переехать с семьёй.

Фото предоставлено автором заявки

Днём он преподавал в техникуме, а вечером тренировал детей. Через год идрицкие легкоатлеты заняли второе место в финале областной спартакиады. За годы работы Александр Шаров подготовил несколько поколений легкоатлетов, победителей и призёров Псковской области, участвовавших в составе сборной области во всероссийских и международных соревнованиях.

В 2007 году он перешёл на игровые виды спорта и стал готовить волейболистов. Его подопечные ежегодно занимают призовые места в официальных региональных соревнованиях, входят в состав сборной области. В 2015 и 2018 годах идрицкие спортсмены победили в главных региональных детских соревнованиях — в областной спартакиаде учащихся. В 2018 году волейболисты, участвуя в спартакиаде Союзного государства в Могилёве, заняли второе мест, обыграв команды Минска, Минской области, Могилёва, Бреста, Самары и Владикавказа, уступив лишь команде из Челябинска.

68-летний Александр Шаров и сам продолжает заниматься спортом: бегает по пять километров, подтягивается 10 раз. В 2019 году он получил золотой значок ГТО.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2022

Тренер из Себежа Александр Шаров претендует на «Народное признание»
10 декабря 2022

Псковские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по воздушной гимнастике и пилону
09 декабря 2022

Псковичка завоевала бронзу на открытом Кубке мира по тхэквондо
09 декабря 2022

Об истории появления греко-римской борьбы в Пскове рассказал эксперт
09 декабря 2022

Александр Гизбрехт заявил о нехватке тренеров по греко-римской борьбе
09 декабря 2022

Каток в Летнем саду Пскова откроется 9 декабря
09 декабря 2022

Развитие греко-римской борьбы в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
09 декабря 2022

Стало известно, как обновят каток в Финском парке Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...