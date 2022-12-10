Тренер из Себежа Александр Шаров претендует на «Народное признание»
В число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» вошёл тренер Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров. Он выдвинут на соискание награды в номинации «Рекорд».
Александр Шаров родился в деревне Глубокое Опочецкого района. В школьные годы увлёкся йогой, в восьмом классе выполнил первый разряд по лыжам. Он собирался уходить из школы после восьмого класса, когда на глаза попалось объявление в газете об открытии в Великих Луках института физической культуры. Александр Шаров остался в школе, окончил все десять классов и поступил в институт. По завершении учёбы по распределению попал в Порхов, стал работать тренером в спортивной школе. «За неполный год удалось подготовить чемпионку области в метании копья, — рассказывает тренер. — Нашёл её сам и готовил с нуля, не было тогда в Порхове никакой лёгкой атлетики».
После службы в армии Александр Шаров работал в Пскове вместе с Константином Шабановым, известным тренером по лёгкой атлетике. Потом женился, у него родился сын. В Пскове своего жилья не было, поэтому, когда пригласили в Идрицу работать в техникуме и пообещали квартиру, тренер решил переехать с семьёй.
Днём он преподавал в техникуме, а вечером тренировал детей. Через год идрицкие легкоатлеты заняли второе место в финале областной спартакиады. За годы работы Александр Шаров подготовил несколько поколений легкоатлетов, победителей и призёров Псковской области, участвовавших в составе сборной области во всероссийских и международных соревнованиях.
В 2007 году он перешёл на игровые виды спорта и стал готовить волейболистов. Его подопечные ежегодно занимают призовые места в официальных региональных соревнованиях, входят в состав сборной области. В 2015 и 2018 годах идрицкие спортсмены победили в главных региональных детских соревнованиях — в областной спартакиаде учащихся. В 2018 году волейболисты, участвуя в спартакиаде Союзного государства в Могилёве, заняли второе мест, обыграв команды Минска, Минской области, Могилёва, Бреста, Самары и Владикавказа, уступив лишь команде из Челябинска.
68-летний Александр Шаров и сам продолжает заниматься спортом: бегает по пять километров, подтягивается 10 раз. В 2019 году он получил золотой значок ГТО.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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