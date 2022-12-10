Тренер из Себежа Александр Шаров претендует на «Народное признание»

17:44, 10 декабря 2022, ПАИ

В число претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» вошёл тренер Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки Александр Шаров. Он выдвинут на соискание награды в номинации «Рекорд».

Александр Шаров родился в деревне Глубокое Опочецкого района. В школьные годы увлёкся йогой, в восьмом классе выполнил первый разряд по лыжам. Он собирался уходить из школы после восьмого класса, когда на глаза попалось объявление в газете об открытии в Великих Луках института физической культуры. Александр Шаров остался в школе, окончил все десять классов и поступил в институт. По завершении учёбы по распределению попал в Порхов, стал работать тренером в спортивной школе. «За неполный год удалось подготовить чемпионку области в метании копья, — рассказывает тренер. — Нашёл её сам и готовил с нуля, не было тогда в Порхове никакой лёгкой атлетики».

После службы в армии Александр Шаров работал в Пскове вместе с Константином Шабановым, известным тренером по лёгкой атлетике. Потом женился, у него родился сын. В Пскове своего жилья не было, поэтому, когда пригласили в Идрицу работать в техникуме и пообещали квартиру, тренер решил переехать с семьёй.

Днём он преподавал в техникуме, а вечером тренировал детей. Через год идрицкие легкоатлеты заняли второе место в финале областной спартакиады. За годы работы Александр Шаров подготовил несколько поколений легкоатлетов, победителей и призёров Псковской области, участвовавших в составе сборной области во всероссийских и международных соревнованиях.

В 2007 году он перешёл на игровые виды спорта и стал готовить волейболистов. Его подопечные ежегодно занимают призовые места в официальных региональных соревнованиях, входят в состав сборной области. В 2015 и 2018 годах идрицкие спортсмены победили в главных региональных детских соревнованиях — в областной спартакиаде учащихся. В 2018 году волейболисты, участвуя в спартакиаде Союзного государства в Могилёве, заняли второе мест, обыграв команды Минска, Минской области, Могилёва, Бреста, Самары и Владикавказа, уступив лишь команде из Челябинска.

68-летний Александр Шаров и сам продолжает заниматься спортом: бегает по пять километров, подтягивается 10 раз. В 2019 году он получил золотой значок ГТО.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.