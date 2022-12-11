Арт-пространство «Вперёд в СССР» претендует на премию «Народное признание»
Арт-пространство «Вперёд в СССР» вошло в число претендентов на получение общественной премии «Народное признание — 2022». Музей представлен в номинации «Открытие».
Арт-пространство «Вперёд в СССР» заработало 1 февраля 2022 года. Это музей быта СССР в стилизованных локациях, где собрано огромное количество экспонатов, 80% из которых — подарки псковичей и гостей города.
В арт-пространстве обустроены разные локации: прихожая, кухня, гостевая, ванная, гараж, спортивный уголок, большая комната, танцплощадка, где можно послушать кассеты и пластинки, фотоуголок и детская.
В музее работают выставки предметов времён СССР: фототехники, утюгов, советских денег и значков, музыкальной аппаратуры, игрушек, открыток, часов, чемоданов. Здесь есть много аксессуаров и одежды времён СССР для фотографий.
С момента открытия арт-пространство посетили уже более 1 200 человек.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.