Арт-пространство «Вперёд в СССР» претендует на премию «Народное признание»

17:10, 11 декабря 2022, ПАИ

Арт-пространство «Вперёд в СССР» вошло в число претендентов на получение общественной премии «Народное признание — 2022». Музей представлен в номинации «Открытие».

Арт-пространство «Вперёд в СССР» заработало 1 февраля 2022 года. Это музей быта СССР в стилизованных локациях, где собрано огромное количество экспонатов, 80% из которых — подарки псковичей и гостей города.

В арт-пространстве обустроены разные локации: прихожая, кухня, гостевая, ванная, гараж, спортивный уголок, большая комната, танцплощадка, где можно послушать кассеты и пластинки, фотоуголок и детская.

В музее работают выставки предметов времён СССР: фототехники, утюгов, советских денег и значков, музыкальной аппаратуры, игрушек, открыток, часов, чемоданов. Здесь есть много аксессуаров и одежды времён СССР для фотографий.

С момента открытия арт-пространство посетили уже более 1 200 человек.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.