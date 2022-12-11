Руководитель ТОС «Селяночка» из Локнянского района может завоевать «Народное признание»
Руководитель ТОС «Селяночка» из деревни Прискуха Локнянского района Оксана Чеботарь выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она стала претендентом на награду в номинации «Инициатива».
ТОС «Селяночка» провело благоустройство двора трёх многоквартирных домов № 1, 2, 3 на улице Льнозаводской в деревне Прискуха. Здесь были реализованы сразу два проекта — «Отдыхаем всем двором» и «Спорт для всех, 14+», которые по итогам областного конкурса получили гранты 100 и 200 тысяч рублей соответственно.
В рамках первого проекта была создана досуговая площадку, где предусмотрели зоны отдыха для всех возрастов. Здесь установили фонтан-клумбу, сцену для выступлений на дворовых праздниках, в третьей — две маленькие беседки, теннисный стол, площадку для детей. В рамках второго проекта удалось поставить спортивную площадку для подростков.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Руководитель ТОС «Селяночка» из Локнянского района может завоевать «Народное признание»