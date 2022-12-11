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Общество

Руководитель ТОС «Селяночка» из Локнянского района может завоевать «Народное признание»

Руководитель ТОС «Селяночка» из деревни Прискуха Локнянского района Оксана Чеботарь выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она стала претендентом на награду в номинации «Инициатива».

Фото предоставлено автором заявки

ТОС «Селяночка» провело благоустройство двора трёх многоквартирных домов № 1, 2, 3 на улице Льнозаводской в деревне Прискуха. Здесь были реализованы сразу два проекта — «Отдыхаем всем двором» и «Спорт для всех, 14+», которые по итогам областного конкурса получили гранты 100 и 200 тысяч рублей соответственно.

Фото предоставлено автором заявки

В рамках первого проекта была создана досуговая площадку, где предусмотрели зоны отдыха для всех возрастов. Здесь установили фонтан-клумбу, сцену для выступлений на дворовых праздниках, в третьей — две маленькие беседки, теннисный стол, площадку для детей. В рамках второго проекта удалось поставить спортивную площадку для подростков.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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