Профориентационный проект скорой помощи претендует на «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Инициатива» выдвинут профориентационный проект «Моя профессия - скорая помощь», который реализует Псковская станция скорой медицинской помощи.
Автор проекта — сотрудница медучреждения Алия Муканова. Она уверена, что в процессе его реализации в регионе вырастает интерес и уважение к профессии врача, увеличивается количество желающих поступить в медицинский институт и колледж, что, в свою очередь, в будущем приведет к стабилизации и улучшению ситуации с обеспечением врачебными кадрами скорой помощи.
В рамках проекта для учащихся 9-11 классов проводятся встречи и беседы, во время которых рассказывается о специфике работы врачей, фельдшеров, медицинских сестер скорой медицинской помощи. Мероприятия нацелены на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении, создание положительного имиджа медработника и популяризацию Псковской станции скорой медицинской помощи.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.