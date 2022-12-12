Профориентационный проект скорой помощи претендует на «Народное признание»

17:33, 12 декабря 2022, ПАИ

На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Инициатива» выдвинут профориентационный проект «Моя профессия - скорая помощь», который реализует Псковская станция скорой медицинской помощи.

Автор проекта — сотрудница медучреждения Алия Муканова. Она уверена, что в процессе его реализации в регионе вырастает интерес и уважение к профессии врача, увеличивается количество желающих поступить в медицинский институт и колледж, что, в свою очередь, в будущем приведет к стабилизации и улучшению ситуации с обеспечением врачебными кадрами скорой помощи.

В рамках проекта для учащихся 9-11 классов проводятся встречи и беседы, во время которых рассказывается о специфике работы врачей, фельдшеров, медицинских сестер скорой медицинской помощи. Мероприятия нацелены на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении, создание положительного имиджа медработника и популяризацию Псковской станции скорой медицинской помощи.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.