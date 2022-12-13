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Культура

Новогодних концертов и спектаклей в Псковской области станет больше

Фото: Вадим Боченков

Количество традиционных новогодних концертов и спектаклей увеличится в этом году в Псковской области. Об этом сообщила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Действительно, мы сократили количество массовых мероприятий, но сделали акцент на детях. Все традиционные новогодние концерты и спектакли, которые подготовлены учреждениями культуры, будут показаны. Более того, их количество мы даже увеличиваем. Сделаем дополнительную нагрузку на учреждения культуры с учетом того, что не все могут позволить себе куда-то выехать», — отметила она. 

Ольга Тимофеева также рассказала, что в этом году в Пскове будет реализован ряд новых проектов. Так, в парке Строителей появится «Дача Деда Мороза», а в Финском – парк волшебных фонарей.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что на данный момент не время для пышных торжеств. Он подчеркнул, что салюты, концертные программы с известными артистами и массовые гулянья однозначно отменяются.

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