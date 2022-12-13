Полицейские из Невеля номинированы на «Народное признание» за спасение женщины
Заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» майор полиции Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный майор полиции Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Зоя Лещенко спасли женщину из горящего дома в деревне Усть-Долыссы Невельского района. За свой поступок они выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Защита».
Возгорание в жилом доме в Усть-Долыссах случилось вечером 12 января. Полицейские возвращались из расположенной недалеко деревне Завруи, куда выезжали для разбирательства по поводу случившегося семейного скандала. Они в течение нескольких минут прибыли на место пожара.
В доме мужчины, который встретил полицейских во дворе, наблюдалось сильное задымление, из трубы вырывались искры и языки пламени. Оказалось, что внутри находится 56-летняя женщина. Зайдя в дом, полицейские обнаружили её на тахте у печки. Выйти на улицу самостоятельно женщина не могла. Сотрудники полиции вынесли её из горящего дома, в служебном автомобиле оказали первую медицинскую помощь и привели её в сознание.
Кроме того, с помощью подручных средств полицейские начали тушить огонь. К моменту прибытия медиков и пожарных возгорание было практически локализовано.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.