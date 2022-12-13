Полицейские из Невеля номинированы на «Народное признание» за спасение женщины

13:15, 13 декабря 2022, ПАИ

Заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» майор полиции Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный майор полиции Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Зоя Лещенко спасли женщину из горящего дома в деревне Усть-Долыссы Невельского района. За свой поступок они выдвинуты на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Защита».

Возгорание в жилом доме в Усть-Долыссах случилось вечером 12 января. Полицейские возвращались из расположенной недалеко деревне Завруи, куда выезжали для разбирательства по поводу случившегося семейного скандала. Они в течение нескольких минут прибыли на место пожара.

В доме мужчины, который встретил полицейских во дворе, наблюдалось сильное задымление, из трубы вырывались искры и языки пламени. Оказалось, что внутри находится 56-летняя женщина. Зайдя в дом, полицейские обнаружили её на тахте у печки. Выйти на улицу самостоятельно женщина не могла. Сотрудники полиции вынесли её из горящего дома, в служебном автомобиле оказали первую медицинскую помощь и привели её в сознание.

Кроме того, с помощью подручных средств полицейские начали тушить огонь. К моменту прибытия медиков и пожарных возгорание было практически локализовано.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.