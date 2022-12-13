Себежский педиатр стала ещё одним соискателем премии «Народное признание – 2022»

22:19, 13 декабря 2022, ПАИ

Врач-педиатр и врач общей практики Себежской районной больницы Юлия Иванова стала ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание».

Юлия Иванова в 2009 году окончила Смоленскую медицинскую государственную академию по специальности «педиатрия» и вместе с мужем переехала жить в посёлок Сосновый Бор Себежского района. С этого времени она работает в Себежской районной больнице на участке в посёлке Сосновый Бор. В 2016 году получила специализацию «врач общей практики», в 2022 году исполняла обязанности главного педиатра Себежа.

В свободное время она занимается рисованием с детьми от 3 до 12 лет.

В 2014 и 2021 годах Юлия Иванова была награждена благодарностями администрации Себежского района.

С 2020 года она является депутатом Собрания посёлка Сосновый Бор, с 2021 года входит в сборную команду Себежа по настольному теннису.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.