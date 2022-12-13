Себежский педиатр стала ещё одним соискателем премии «Народное признание – 2022»
Врач-педиатр и врач общей практики Себежской районной больницы Юлия Иванова стала ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Призвание».
Юлия Иванова в 2009 году окончила Смоленскую медицинскую государственную академию по специальности «педиатрия» и вместе с мужем переехала жить в посёлок Сосновый Бор Себежского района. С этого времени она работает в Себежской районной больнице на участке в посёлке Сосновый Бор. В 2016 году получила специализацию «врач общей практики», в 2022 году исполняла обязанности главного педиатра Себежа.
В свободное время она занимается рисованием с детьми от 3 до 12 лет.
В 2014 и 2021 годах Юлия Иванова была награждена благодарностями администрации Себежского района.
С 2020 года она является депутатом Собрания посёлка Сосновый Бор, с 2021 года входит в сборную команду Себежа по настольному теннису.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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