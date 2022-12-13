Верёвочный парк «Тоболенец» выдвинут на «Народное признание»
Верёвочный парк «Тоболенец», который заработал в 2022 году в Пушкинских Горах на берегу одноимённого озера, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Открытие».
Верёвочный парк — это современный аттракцион, объединяющий увлекательное приключение и спорт. Он представляет собой цепочку сооружений из прочных канатов, подвешенных на высоте от полутора до десяти метров. Посетители проходят полосы препятствий в виде маршрутов разных уровней сложности.
В парке состоялись первые соревнования по скоростному прохождению маршрутных заданий среди детей и подростков.
С момента открытия верёвочного парка в 2022 году его посетило более 2 500 человек.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.