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Верёвочный парк «Тоболенец» выдвинут на «Народное признание»

Верёвочный парк «Тоболенец», который заработал в 2022 году в Пушкинских Горах на берегу одноимённого озера, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он стал ещё одним претендентом на награду в номинации «Открытие».

Фото предоставлено автором заявки

Верёвочный парк — это современный аттракцион, объединяющий увлекательное приключение и спорт. Он представляет собой цепочку сооружений из прочных канатов, подвешенных на высоте от полутора до десяти метров. Посетители проходят полосы препятствий в виде маршрутов разных уровней сложности.

Фото предоставлено автором заявки

В парке состоялись первые соревнования по скоростному прохождению маршрутных заданий среди детей и подростков.

С момента открытия верёвочного парка в 2022 году его посетило более 2 500 человек.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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