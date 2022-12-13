На реставрируемой церкви Николы Вратаря скоро разберут леса

23:41, 13 декабря 2022, ПАИ

Завершаются масштабные работы по реставрации церкви Николы Вратаря 1565 г. и Никольской башни XVI в., входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря XIV–XX вв, сообщает АНО «Возрождение».

В конце недели будут привезены и установлены на купола церкви отреставрированные и покрытые позолотой кресты. Их освятят и установят на главках. После этого появится возможность разобрать строительные леса на кровле.

На 80 % выполнены работы внутри церкви. Отреставрированы и оштукатурены стены, отреставрирована древняя кованая дверь. Предстоит замена деревянных дверей и окон по историческим образцам. На их изготовление ушло восемь месяцев.



Основные виды выполненных по проекту работ:

– реставрационный ремонт фундаментов, строительство отмостки по периметру здания;

– реставрационный ремонт стен из известняковой плиты с забутовкой (расчистка участков кладки стен из известняковой плиты;

– инъектирование трещин;

– реставрация отделочных слоёв;

– реставрационный ремонт кровли.

Ранее ПАИ сообщало, что в цекви завершены фасадные работы.