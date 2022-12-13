На реставрируемой церкви Николы Вратаря скоро разберут леса
Завершаются масштабные работы по реставрации церкви Николы Вратаря 1565 г. и Никольской башни XVI в., входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря XIV–XX вв, сообщает АНО «Возрождение».
В конце недели будут привезены и установлены на купола церкви отреставрированные и покрытые позолотой кресты. Их освятят и установят на главках. После этого появится возможность разобрать строительные леса на кровле.
На 80 % выполнены работы внутри церкви. Отреставрированы и оштукатурены стены, отреставрирована древняя кованая дверь. Предстоит замена деревянных дверей и окон по историческим образцам. На их изготовление ушло восемь месяцев.
Основные виды выполненных по проекту работ:
– реставрационный ремонт фундаментов, строительство отмостки по периметру здания;
– реставрационный ремонт стен из известняковой плиты с забутовкой (расчистка участков кладки стен из известняковой плиты;
– инъектирование трещин;
– реставрация отделочных слоёв;
– реставрационный ремонт кровли.
Ранее ПАИ сообщало, что в цекви завершены фасадные работы.