Производитель воркаут-площадок номинирован на премию «Народное признание»

12:15, 14 декабря 2022, ПАИ

На общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Открытие» выдвинуто производство воркаут-площадок под брендом «Beast», которое в 2022 году запустило в Псковской области ООО «КВ-Энерго».

На сегодняшний день, компания выпускает более 50 различных видов спортивных комплексов. Самые крупные проекты ООО «КВ-Энерго» совместно с Псковской региональной спортивной общественной организацией воркаута реализовала в Великих Луках, Острове, Пскове, Гдовском районе. Малые форматы уличных комплексов уже установлены во многих муниципалитетах Псковской области, регионах Северо-Запада и в Херсонской области.

«Организация производства в настоящих реалиях была очень непростой задачей и вызовом перед компанией и партнерами, но команда проекта справилась, создавая качественные площадки под запросы занимающихся российских и зарубежных спортсменов», - отмечается в заявке.

Кроме того, компания при поддержке правительства Псковской области запустила свой сайт, где представлен каталог площадок, спортивная экипировка, информация о воркауте Псковской области и тренерах. На сайте также размещена карта установленных на территории Псковской области воркаут-площадок. Она создаётся в рамках проекта псковской региональной спортивной общественной организаций воркаута «Развитие спортивного движения по воркауту и установки спортивных в площадок в Псковской области» и будет пополнятся.

Кроме производства воркаут-площадок компания помогает и поддерживать их состояние, проводит ремонты при необходимости.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.