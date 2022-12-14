Производитель воркаут-площадок номинирован на премию «Народное признание»
На общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Открытие» выдвинуто производство воркаут-площадок под брендом «Beast», которое в 2022 году запустило в Псковской области ООО «КВ-Энерго».
На сегодняшний день, компания выпускает более 50 различных видов спортивных комплексов. Самые крупные проекты ООО «КВ-Энерго» совместно с Псковской региональной спортивной общественной организацией воркаута реализовала в Великих Луках, Острове, Пскове, Гдовском районе. Малые форматы уличных комплексов уже установлены во многих муниципалитетах Псковской области, регионах Северо-Запада и в Херсонской области.
«Организация производства в настоящих реалиях была очень непростой задачей и вызовом перед компанией и партнерами, но команда проекта справилась, создавая качественные площадки под запросы занимающихся российских и зарубежных спортсменов», - отмечается в заявке.
Кроме того, компания при поддержке правительства Псковской области запустила свой сайт, где представлен каталог площадок, спортивная экипировка, информация о воркауте Псковской области и тренерах. На сайте также размещена карта установленных на территории Псковской области воркаут-площадок. Она создаётся в рамках проекта псковской региональной спортивной общественной организаций воркаута «Развитие спортивного движения по воркауту и установки спортивных в площадок в Псковской области» и будет пополнятся.
Кроме производства воркаут-площадок компания помогает и поддерживать их состояние, проводит ремонты при необходимости.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.