Учитель физкультуры из Пыталово пополнила список кандидатов на «Народное признание»

20:46, 14 декабря 2022, ПАИ

Учитель физкультуры Пыталовской средней школы Вера Федорова пополнила список кандидатов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Она претендует на награду в номинации «Призвание».

Вера Федорова пришла работать в школу в Пыталово учителем начальных классов после окончания Опочецкого педагогического училища. В 2023 году она уже отметит 30-летие педагогического стажа.

Вера Федорова дважды побывала на Форуме классных руководителей. Она стала призёром конкурса для учителей «Учебный год с Марусей», участвовала в конкурсе лучших педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Педагог была признана лучшим председателем первичной профсоюзной организации района, получила статус «Лучшие люди района». Она награждена нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

В прошлом году её класс начал реализацию межрегионального проекта «Невский объединяет регионы». Также Вера Федорова участвует в «Стоп-театре», выступает в группе «Кофе», играет в волейбол в составе сборной женской команды района.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.