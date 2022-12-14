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Учитель физкультуры из Пыталово пополнила список кандидатов на «Народное признание»

Учитель физкультуры Пыталовской средней школы Вера Федорова пополнила список кандидатов на общественную премию Псковской области «Народное признание». Она претендует на награду в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявки

Вера Федорова пришла работать в школу в Пыталово учителем начальных классов после окончания Опочецкого педагогического училища. В 2023 году она уже отметит 30-летие педагогического стажа.

Вера Федорова дважды побывала на Форуме классных руководителей. Она стала призёром конкурса для учителей «Учебный год с Марусей», участвовала в конкурсе лучших педагогов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Фото предоставлено автором заявки

Педагог была признана лучшим председателем первичной профсоюзной организации района, получила статус «Лучшие люди района». Она награждена нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

В прошлом году её класс начал реализацию межрегионального проекта «Невский объединяет регионы». Также Вера Федорова участвует в «Стоп-театре», выступает в группе «Кофе», играет в волейбол в составе сборной женской команды района.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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