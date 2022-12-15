Постановка «Симфония Псковских фресок» может стать главным событием года

00:21, 15 декабря 2022, ПАИ

Постановка «Симфония Псковских фресок» выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».

Постановка посвящена 560-летнему юбилею храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово и 110-летию со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Премьерные показы состоялись на большой сцене Псковской областной филармонии 9 и 10 декабря 2022 года.

Зрители увидели художественный фильм о фресковой живописи Псковской земли в сопровождении музыкальных произведений петербургских композиторов Евгения Петрова и Екатерины Ивановой-Блиновой. Их исполнили Санкт-Петербургский симфонический оркестр (дирижер - заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко) и Петербургский камерный хор. Оба показа собрали более трёх тысяч зрителей.

Авторами проекта выступили научный сотрудник отдела массовых музейных мероприятий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Марина Мариненко и ивент-менеджер проектного офиса «Команда 2018» Михаил Герасимов. Научным консультантом проекта выступила доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидат искусствоведения и заслуженный экскурсовод Тамара Шулакова.

Проект реализуется Фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектным офисом «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Псковской епархии, правительства Псковской области, Псковской областной филармонии, Театрально-концертной дирекции Псковской области и Псковского музея-заповедника. Генеральный партнёр проекта - СПбГБУК «Петербург-Концерт».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.