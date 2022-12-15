Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Постановка «Симфония Псковских фресок» может стать главным событием года

Постановка «Симфония Псковских фресок» выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».

Фото предоставлено автором заявки

Постановка посвящена 560-летнему юбилею храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово и 110-летию со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Премьерные показы состоялись на большой сцене Псковской областной филармонии 9 и 10 декабря 2022 года.

Зрители увидели художественный фильм о фресковой живописи Псковской земли в сопровождении музыкальных произведений петербургских композиторов Евгения Петрова и Екатерины Ивановой-Блиновой. Их исполнили Санкт-Петербургский симфонический оркестр (дирижер - заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко) и Петербургский камерный хор. Оба показа собрали более трёх тысяч зрителей.

Фото с сайта комитета по культуре Псковской области

Авторами проекта выступили научный сотрудник отдела массовых музейных мероприятий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Марина Мариненко и ивент-менеджер проектного офиса «Команда 2018» Михаил Герасимов. Научным консультантом проекта выступила доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидат искусствоведения и заслуженный экскурсовод Тамара Шулакова.

Проект реализуется Фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектным офисом «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Псковской епархии, правительства Псковской области, Псковской областной филармонии, Театрально-концертной дирекции Псковской области и Псковского музея-заповедника. Генеральный партнёр проекта - СПбГБУК «Петербург-Концерт».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 декабря 2022

Постановка «Симфония Псковских фресок» может стать главным событием года
15 декабря 2022

Вечер памяти Муслима Магомаева прошёл в псковском доме Офицеров
14 декабря 2022

Зоны охраны усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам

14 декабря 2022

Выставка «Россия. Истоки» откроется 20 декабря в Изборске
13 декабря 2022

Ансамбль «Истоки» из Пыталово может завоевать «Народное признание»
13 декабря 2022

17 объектов культурного наследия выявили в Псковской области за год
13 декабря 2022

К собственнику заброшенного здания на улице Герцена в Пскове подали иск
13 декабря 2022

Псковская библиотека приглашает на творческий вечер писательницы Татьяны Дубровской

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...