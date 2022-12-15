Постановка «Симфония Псковских фресок» может стать главным событием года
Постановка «Симфония Псковских фресок» выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие».
Постановка посвящена 560-летнему юбилею храма Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово и 110-летию со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни. Премьерные показы состоялись на большой сцене Псковской областной филармонии 9 и 10 декабря 2022 года.
Зрители увидели художественный фильм о фресковой живописи Псковской земли в сопровождении музыкальных произведений петербургских композиторов Евгения Петрова и Екатерины Ивановой-Блиновой. Их исполнили Санкт-Петербургский симфонический оркестр (дирижер - заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко) и Петербургский камерный хор. Оба показа собрали более трёх тысяч зрителей.
Авторами проекта выступили научный сотрудник отдела массовых музейных мероприятий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Марина Мариненко и ивент-менеджер проектного офиса «Команда 2018» Михаил Герасимов. Научным консультантом проекта выступила доцент кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидат искусствоведения и заслуженный экскурсовод Тамара Шулакова.
Проект реализуется Фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектным офисом «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Псковской епархии, правительства Псковской области, Псковской областной филармонии, Театрально-концертной дирекции Псковской области и Псковского музея-заповедника. Генеральный партнёр проекта - СПбГБУК «Петербург-Концерт».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.