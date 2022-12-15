Ветврач из Великих Лук стала кандидатом на премию «Народное признание»
Ветеринарный врач, зооволонтер из Великих Лук Алевтина Васильева выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Призвание».
Заявка о выдвижении ветврача пришла из Новосокольников, поскольку Алевтина Васильева с первого дня создания новосокольнического приюта для бездомных животных занимается волонтерской деятельностью.
Когда в городе Новосокольники открылся приют для бездомных животных, она была студенткой Великолукской сельскохозяйственной академии и только собиралась стать ветеринаром. Много времени Алевтина Васильева проводила в приюте: оказывала ветеринарную помощь животным, занималась кормлением, выгулом, пристройством собак.
В настоящее время она работает ветеринаром в городе Великие Луки, но продолжает помогать новосокольническому приюту, оказывает ветеринарную помощь ее питомцам, информационную поддержку в группе приюта в социальной сети «ВКконтакте». «Алевтина спасает животных даже в самых тяжелых случаях, делая им сложные операции. И все это безвозмездно, жертвуя своим личным временем и отдыхом. В любое время года, в любую погоду и время суток она рядом с теми, кому плохо», - отмечается в заявке.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.