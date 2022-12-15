Ветврач из Великих Лук стала кандидатом на премию «Народное признание»

10:18, 15 декабря 2022, ПАИ

Ветеринарный врач, зооволонтер из Великих Лук Алевтина Васильева выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание - 2022» в номинации «Призвание».

Заявка о выдвижении ветврача пришла из Новосокольников, поскольку Алевтина Васильева с первого дня создания новосокольнического приюта для бездомных животных занимается волонтерской деятельностью.

Когда в городе Новосокольники открылся приют для бездомных животных, она была студенткой Великолукской сельскохозяйственной академии и только собиралась стать ветеринаром. Много времени Алевтина Васильева проводила в приюте: оказывала ветеринарную помощь животным, занималась кормлением, выгулом, пристройством собак.

В настоящее время она работает ветеринаром в городе Великие Луки, но продолжает помогать новосокольническому приюту, оказывает ветеринарную помощь ее питомцам, информационную поддержку в группе приюта в социальной сети «ВКконтакте». «Алевтина спасает животных даже в самых тяжелых случаях, делая им сложные операции. И все это безвозмездно, жертвуя своим личным временем и отдыхом. В любое время года, в любую погоду и время суток она рядом с теми, кому плохо», - отмечается в заявке.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.