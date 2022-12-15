Организаторы детских праздников претендуют на «Народное признание»
В номинации «Сервис» ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» стала компания Jollykids. Она работает в Пскове с 2021 года и занимается организацией детских праздников.
В Jollykids разработаны разные развлекательные программы для детей, в том числе азотно-кулинарное шоу, шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка, шоу жареного мороженого, научное шоу с сухим льдом, бьюти-вечеринка, мастер-классы и многое другое.
Также организация занимается благотворительностью. В этом году компания уже провела праздники для воспитанников центра для особенных детей «Добрея», Центра помощи семьям «Троицкий», Псковского детского дома. Также серия благотворительных мероприятий была организована вместе с фондом «Колибри» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.