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Общество

Организаторы детских праздников претендуют на «Народное признание»

В номинации «Сервис» ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание» стала компания Jollykids. Она работает в Пскове с 2021 года и занимается организацией детских праздников.

Фото предоставлено автором заявки

В Jollykids разработаны разные развлекательные программы для детей, в том числе азотно-кулинарное шоу, шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка, шоу жареного мороженого, научное шоу с сухим льдом, бьюти-вечеринка, мастер-классы и многое другое.

Фото предоставлено автором заявки

Также организация занимается благотворительностью. В этом году компания уже провела праздники для воспитанников центра для особенных детей «Добрея», Центра  помощи семьям «Троицкий», Псковского детского дома. Также серия благотворительных мероприятий была организована вместе с фондом «Колибри» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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