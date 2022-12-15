Дни Гдовского района проходят в ТИЦ Псковской области

12:19, 15 декабря 2022, ПАИ

Дни Гдовского района стартовали в туристком информационном центре Псковской области сегодня, 15 декабря, сообщает газета «Гдовская заря».

Мероприятие началось с торжественной презентации Гдовского района. Гостей встречали хлебом и солью.

Также в центре пройдёт дегустация продукции гдовского райпо и пекарни «На паяхЪ». Кроме того, гостям предложат колбасы, сыры, сухофрукты и авторское варенье от местных производителей.

Напомним, что в Гдове вскоре появится новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль».