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Общество

Дни Гдовского района проходят в ТИЦ Псковской области

Дни Гдовского района стартовали в туристком информационном центре Псковской области сегодня, 15 декабря, сообщает газета «Гдовская заря».

Мероприятие началось с торжественной презентации Гдовского района. Гостей встречали хлебом и солью. 

Также в центре пройдёт дегустация продукции гдовского райпо и пекарни «На паяхЪ». Кроме того, гостям предложат колбасы, сыры, сухофрукты и авторское варенье от местных производителей.

Напомним, что в Гдове вскоре появится новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль».

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