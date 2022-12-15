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Экономика

Владелица гостевого дома «Ласточкин сад» претендует на звание «Бизнесмен года»

Анастасия Князькова – индивидуальный предприниматель и владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ласточкин сад» в Великих Луках номинирована на звание «Бизнесмен года». Оно будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022».

Фото предоставлено автором заявки

В 2021 году Анастасия Князькова получила грант для социальных предпринимателей, грант на поддержку взрослых инвалидов и грант Романа Аранина – инвалида-колясочника из Калининграда, который строит фабрику по производству инвалидных колясок – вездеходов и ступенькоходов. Как победитель регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект – 2021» была награждена участием в социальной бизнес-миссии в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

6 мая 2022 года в Великих Луках состоялось официальное открытие гостевого дома «Ласточкин сад».

Также Анастасия Князькова в 2022 году стала финалистом форума «Мастера гостеприимства» в номинации «Инфраструктура туризма». Кроме того, она является обладателем гранта «Туризм и индустрия гостеприимства» комитета по туризму Псковской области.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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