Владелица гостевого дома «Ласточкин сад» претендует на звание «Бизнесмен года»
Анастасия Князькова – индивидуальный предприниматель и владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ласточкин сад» в Великих Луках номинирована на звание «Бизнесмен года». Оно будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022».
В 2021 году Анастасия Князькова получила грант для социальных предпринимателей, грант на поддержку взрослых инвалидов и грант Романа Аранина – инвалида-колясочника из Калининграда, который строит фабрику по производству инвалидных колясок – вездеходов и ступенькоходов. Как победитель регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект – 2021» была награждена участием в социальной бизнес-миссии в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
6 мая 2022 года в Великих Луках состоялось официальное открытие гостевого дома «Ласточкин сад».
Также Анастасия Князькова в 2022 году стала финалистом форума «Мастера гостеприимства» в номинации «Инфраструктура туризма». Кроме того, она является обладателем гранта «Туризм и индустрия гостеприимства» комитета по туризму Псковской области.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.