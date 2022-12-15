Старший врач Псковской скорой помощи номинирована на «Народное признание»
Старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова включена в число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута на награду в номинации «Призвание».
Ольга Кокошникова долгие годы работает в медицинской сфере, а начинала свой путь в должности фельдшера выездной бригады в 1987 году. В 1988 году поступила в Санкт-Петербургский медицинский институт имени И. П. Павлова, в 1994 году вернулась в скорую и продолжила работать врачом, затем стала старшим врачом.
Ольга Кокошникова владеет смежными специальностями врача-кардиолога, реаниматолога. Кроме того, совмещает свою профессиональную деятельность в скорой с педагогической деятельностью в Псковском медицинском колледже. Её выпускники имеют достаточно высокую начальную профессиональную подготовку.
Врач является автором методических рекомендаций по оказанию скорой медицинской помощи при неотложных состояниях «Скорая медицинская помощь».
В 2012 году Ольга Кокошникова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года», в 2017 году получила благодарность министра здравоохранения РФ, в 2022 году удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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