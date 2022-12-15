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Общество

Старший врач Псковской скорой помощи номинирована на «Народное признание»

Старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова включена в число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022». Она выдвинута на награду в номинации «Призвание».

Фото предоставлено автором заявки

Ольга Кокошникова долгие годы работает в медицинской сфере, а начинала свой путь в должности фельдшера выездной бригады в 1987 году. В 1988 году поступила в Санкт-Петербургский медицинский институт имени И. П. Павлова, в 1994 году вернулась в скорую и продолжила работать врачом, затем стала старшим врачом.

Ольга Кокошникова владеет смежными специальностями врача-кардиолога, реаниматолога. Кроме того, совмещает свою профессиональную деятельность в скорой с педагогической деятельностью в Псковском медицинском колледже. Её выпускники имеют достаточно высокую начальную профессиональную подготовку.

Врач является автором методических рекомендаций по оказанию скорой медицинской помощи при неотложных состояниях «Скорая медицинская помощь».

В 2012 году Ольга Кокошникова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года», в 2017 году получила благодарность министра здравоохранения РФ, в 2022 году удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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