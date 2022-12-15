Тренер «Змея Горыныча» из Пыталово поборется за «Народное признание – 2022»
Тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Рекорд».
Максим Максимов почти 10 лет продвигает идею здорового образа жизни в Пыталовском районе, а также работает над улучшением условий для занятий спортом.
В начале его тренерского пути занятия смешанными единоборствами проходили в помещении размером девять квадратных метров. 17 октября 2020 года благодаря усилиям Максима Максимова в Пыталово состоялось открытие масштабного клуба «Змей Горыныч», в 2021 году он расширил территорию рабочей зоны до 1 200 квадратных метров. Сейчас там занимаются 60 человек: это и дети, и подростки, и взрослые. На базе клуба теперь проводятся районные и межрайонный соревнования.
Помимо клуба в Пыталово, тренер открыл спортивную точку на базе средней школы в посёлке Белорусский Пыталовского района. Также в планах у Максима Максимова задействовать уличную территорию, прилегающую к клубу «Змей Горыныч».
Его подопечные неоднократно занимали призовые места на соревнованиях.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.