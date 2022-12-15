Тренер «Змея Горыныча» из Пыталово поборется за «Народное признание – 2022»

21:49, 15 декабря 2022, ПАИ

Тренер пыталовского клуба смешанных единоборств ММА «Змей Горыныч» Максим Максимов поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Рекорд».

Максим Максимов почти 10 лет продвигает идею здорового образа жизни в Пыталовском районе, а также работает над улучшением условий для занятий спортом.

В начале его тренерского пути занятия смешанными единоборствами проходили в помещении размером девять квадратных метров. 17 октября 2020 года благодаря усилиям Максима Максимова в Пыталово состоялось открытие масштабного клуба «Змей Горыныч», в 2021 году он расширил территорию рабочей зоны до 1 200 квадратных метров. Сейчас там занимаются 60 человек: это и дети, и подростки, и взрослые. На базе клуба теперь проводятся районные и межрайонный соревнования.

Помимо клуба в Пыталово, тренер открыл спортивную точку на базе средней школы в посёлке Белорусский Пыталовского района. Также в планах у Максима Максимова задействовать уличную территорию, прилегающую к клубу «Змей Горыныч».

Его подопечные неоднократно занимали призовые места на соревнованиях.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.