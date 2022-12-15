Организаторы акции помощи пожилым великолучанам могут получить «Народное признание»
Благотворительный фонд «Объединение» выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». За реализацию проекта «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» он стал кандидатом на награду в номинации «Инициатива».
Проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» благотворительный фонд «Объединение» реализует в Великих Луках на протяжении двух лет. Его суть заключается в оказании комплексной поддержки одиноким и одиноко проживающим пенсионерам с низкими доходами.
За время реализации социального проекта благополучателями стали более 300 человек. Кто-то нуждается в разовой, экстренной помощи, кто-то в более длительном сопровождении при выходе из сложившейся ситуации.
Также в рамках проекта реализуется благотворительная акция сбора макулатуры «Экомесяц». Она заключается в сборе макулатуры и её сдаче в дальнейшую переработку. На вырученные средства приобретаются предметы первой необходимости, наборы продуктов питания, технические средства реабилитации. Данная акция не только привлекает внимание молодёжи к проблемам пожилых людей, но и позволит решить ряд экологических проблем.
Благодаря акции граждане старшего поколения с низким уровнем дохода обеспечиваются твёрдым топливом, наборами продуктов питания. Также для них организуют досуг, индивидуальные и групповые юридические и психологические консультации.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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