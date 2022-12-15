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Общество

Организаторы акции помощи пожилым великолучанам могут получить «Народное признание»

Благотворительный фонд «Объединение» выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание». За реализацию проекта «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» он стал кандидатом на награду в номинации «Инициатива».

Фото предоставлено автором заявки

Проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» благотворительный фонд «Объединение» реализует в Великих Луках на протяжении двух лет. Его суть заключается в оказании комплексной поддержки одиноким и одиноко проживающим пенсионерам с низкими доходами.

За время реализации социального проекта благополучателями стали более 300 человек. Кто-то нуждается в разовой, экстренной помощи, кто-то в более длительном сопровождении при выходе из сложившейся ситуации.

Фото предоставлено автором заявки

Также в рамках проекта реализуется благотворительная акция сбора макулатуры «Экомесяц». Она заключается в сборе макулатуры и её сдаче в дальнейшую переработку. На вырученные средства приобретаются предметы первой необходимости, наборы продуктов питания, технические средства реабилитации. Данная акция не только привлекает внимание молодёжи к проблемам пожилых людей, но и позволит решить ряд экологических проблем.

Благодаря акции граждане старшего поколения с низким уровнем дохода обеспечиваются твёрдым топливом, наборами продуктов питания. Также для них организуют досуг, индивидуальные и групповые юридические и психологические консультации.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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