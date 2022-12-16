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Общество

Международная «Вахта Памяти – 2022» номинирована на звание главного события года

В номинации «Событие» на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута международная «Вахта Памяти – 2022». Она проходила с 25 апреля по 8 мая. Базовый лагерь располагался на берегу озера Долгого в Маевской волости Новосокольнического района.

Фото предоставлено автором заявки

В экспедиции принимали участие поисковые отряды из Псковской, Московской, Свердловской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края и других регионов России, а также из Белоруссии.

Близ Долгого озера из земли были подняты останки 174 воинов. В канун Дня Победы, 8 мая, состоялось их перезахоронение в братской могиле у деревни Усадище Маевской волости.

Фото предоставлено автором заявки

Очень ценной находкой стала медаль «За отвагу». На ней сохранился регистрационный номер, поэтому удалось установить имя солдата. Им оказался Василий Иосифович Тесля, который был призван в августе 1941 года Харцызским РВК Сталинской области (сегодня это территория ДНР).

Международная «Вахта Памяти – 2022» была организована Псковским региональным отделением Поискового движения России и Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организацией «Слёд «Пантеры» при поддержке правительства Псковской области и администрации Новосокольнического района.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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