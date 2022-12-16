Международная «Вахта Памяти – 2022» номинирована на звание главного события года

00:51, 16 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Событие» на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» выдвинута международная «Вахта Памяти – 2022». Она проходила с 25 апреля по 8 мая. Базовый лагерь располагался на берегу озера Долгого в Маевской волости Новосокольнического района.

В экспедиции принимали участие поисковые отряды из Псковской, Московской, Свердловской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края и других регионов России, а также из Белоруссии.

Близ Долгого озера из земли были подняты останки 174 воинов. В канун Дня Победы, 8 мая, состоялось их перезахоронение в братской могиле у деревни Усадище Маевской волости.

Очень ценной находкой стала медаль «За отвагу». На ней сохранился регистрационный номер, поэтому удалось установить имя солдата. Им оказался Василий Иосифович Тесля, который был призван в августе 1941 года Харцызским РВК Сталинской области (сегодня это территория ДНР).

Международная «Вахта Памяти – 2022» была организована Псковским региональным отделением Поискового движения России и Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организацией «Слёд «Пантеры» при поддержке правительства Псковской области и администрации Новосокольнического района.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.