Кто должен сбивать сосульки с балконов, рассказали псковичам

13:24, 16 декабря 2022, ПАИ

Очистка балконов от сосулек – это обязанность управляющих компаний, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

Несмотря на то, что балконы не относятся к общедомовому имуществу, при образовании на балконе сосулек можно обратиться за помощью в управляющую компанию, которая должна отреагировать, пояснили в администрации.

При этом не возбраняется попытаться решить вопрос самостоятельно. Однако делать это нужно исключительно при согласовании с управляющей компаний. Предварительно необходимо оградить территорию внизу и выставить предупреждающие таблички о проводимых работах.

Напомним, накануне в соцсетях опубликовали несколько фотографий, на которых видны свисающие с балкона многоквартирного дома внушительные сосульки. Женщина, опубликовавшая фотографию, возмутилась работой коммунальных служб. Однако комментаторы засомневались в том, что именно они должны убирать сосульки, которые образовались на балконе.

Куда псковичам сообщать о неубранных сосульках, читайте здесь.