Фитнес-центр в Острове вошёл в число претендентов на «Народное признание»

15:04, 16 декабря 2022, ПАИ

Фитнес-центр «Атлетик» в Острове вошёл в число претендентов на получение общественной премии «Народное признание» в номинации «Сервис». В феврале 2023 года этому спортивному клубу исполнится пять лет.

Инициатором открытия в Острове фитнес-центра был предприниматель Дмитрий Злобин, которого поддержала администрация района. Обветшалое двухэтажное здание привели в порядок, надстроили третий этаж.

Уже пять лет клуб работает без перерыва. Он закрывался только в период пандемии, при этом все рабочие места были сохранены.

Для взрослых здесь работает тренажёрный зал, проводятся групповые тренировки, а для детей открыты спортивные секции, в которых занятия, в основном, ведут представители областных федераций разных видов спорта и тренеры из Пскова. На данный момент в «Атлетике» функционирует пять детских секций - кикбоксинг, детский бокс, тхэквондо, детский фитнес, секция детской фитбол-гимнастики. В планах у центра открытие секций художественной гимнастики и спортивной аэробики.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.