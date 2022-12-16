Фитнес-центр в Острове вошёл в число претендентов на «Народное признание»
Фитнес-центр «Атлетик» в Острове вошёл в число претендентов на получение общественной премии «Народное признание» в номинации «Сервис». В феврале 2023 года этому спортивному клубу исполнится пять лет.
Инициатором открытия в Острове фитнес-центра был предприниматель Дмитрий Злобин, которого поддержала администрация района. Обветшалое двухэтажное здание привели в порядок, надстроили третий этаж.
Уже пять лет клуб работает без перерыва. Он закрывался только в период пандемии, при этом все рабочие места были сохранены.
Для взрослых здесь работает тренажёрный зал, проводятся групповые тренировки, а для детей открыты спортивные секции, в которых занятия, в основном, ведут представители областных федераций разных видов спорта и тренеры из Пскова. На данный момент в «Атлетике» функционирует пять детских секций - кикбоксинг, детский бокс, тхэквондо, детский фитнес, секция детской фитбол-гимнастики. В планах у центра открытие секций художественной гимнастики и спортивной аэробики.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.