Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стоимость проезда в автобусах вырастет сегодня в Пскове

Стоимость проезда в автобусах Пскова вырастет с сегодняшнего дня до 36 рублей. Ранее информацию об этом опубликовал «Псковпассажиравтотранс».

Так, стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) составит 1500 рублей. За неограниченное количество поездок в автобусах – 2600 рублей. 

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) для школьника будет составлять 1000 рублей, для студентов – 1100 рублей.

При оплате проезда транспортной картой, в зависимости от количества поездок в течение месяца, стоимость составит: одна – десять поездок - 34 рубля, 11 – 20 поездок - 33,50 рубля, 21 – 30 поездок - 33 рубля, 31 – 40 поездок – 32,50 рубля, 41 поездка и выше – 32 рубля. 

Повышение платы за проезд в общественном транспорте Пскова до 36 рублей также ранее прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 декабря 2022

Росстат подсчитал, насколько подорожали салаты оливье и сельдь под шубой
17 декабря 2022

Мигрень может спровоцировать появление депрессии – псковский врач
17 декабря 2022

Как отправить посылку мобилизованному, напомнили псковичам
17 декабря 2022

Стоимость проезда в автобусах вырастет сегодня в Пскове
17 декабря 2022

Порядка 20 посылок от родных передали мобилизованным псковичам
17 декабря 2022

До -14 градусов ожидается сегодня в Псковской области
17 декабря 2022

Варварины морозы наступили по народному календарю

17 декабря 2022

Роспотребнадзор: Как правильно выбрать ёлку

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...