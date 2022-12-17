Стоимость проезда в автобусах вырастет сегодня в Пскове

10:42, 17 декабря 2022, ПАИ

​

Стоимость проезда в автобусах Пскова вырастет с сегодняшнего дня до 36 рублей. Ранее информацию об этом опубликовал «Псковпассажиравтотранс».

Так, стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) составит 1500 рублей. За неограниченное количество поездок в автобусах – 2600 рублей.

Стоимость месячного абонемента по единой транспортной карте (не более 100 поездок в месяц) для школьника будет составлять 1000 рублей, для студентов – 1100 рублей.

При оплате проезда транспортной картой, в зависимости от количества поездок в течение месяца, стоимость составит: одна – десять поездок - 34 рубля, 11 – 20 поездок - 33,50 рубля, 21 – 30 поездок - 33 рубля, 31 – 40 поездок – 32,50 рубля, 41 поездка и выше – 32 рубля.

Повышение платы за проезд в общественном транспорте Пскова до 36 рублей также ранее прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.