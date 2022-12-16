Туристическое агентство «Вокруг света» номинировано на «Народное признание»
Туристическое агентство «Вокруг света» из Великих Лук выдвинуто на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис».
Агентство было открыто в феврале 2011 года. Его специалисты помогают туристам организовать отдых, учитывая все пожелания и их предыдущий опыт поездок, работают со всеми направлениями, представленными у туроператоров.
«Наша команда — это не только специалисты и профессионалы своего дела, а, прежде всего люди! К своей работе мы относимся с душой и считаем её призванием. Отлично знаем предлагаемый продукт, так как активно обучаемся посредством семинаров и вебинаров, а также участвуем в рекламных турах, которые позволяют не только изучить отельные базы курортов, но и узнать все нюансы и тонкости различных направлений», — отмечают в агентстве путешествий.
Сотрудники оказывают поддержку своим клиентам в режиме 24/7. К специалистам агентства «Вокруг света» обращаются клиенты не только из других районов и городов, но и из других стран, а также рекомендуют великолукскую турфирму своим знакомым.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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