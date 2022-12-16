Туристическое агентство «Вокруг света» номинировано на «Народное признание»

21:34, 16 декабря 2022, ПАИ

Туристическое агентство «Вокруг света» из Великих Лук выдвинуто на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис».

Агентство было открыто в феврале 2011 года. Его специалисты помогают туристам организовать отдых, учитывая все пожелания и их предыдущий опыт поездок, работают со всеми направлениями, представленными у туроператоров.

«Наша команда — это не только специалисты и профессионалы своего дела, а, прежде всего люди! К своей работе мы относимся с душой и считаем её призванием. Отлично знаем предлагаемый продукт, так как активно обучаемся посредством семинаров и вебинаров, а также участвуем в рекламных турах, которые позволяют не только изучить отельные базы курортов, но и узнать все нюансы и тонкости различных направлений», — отмечают в агентстве путешествий.

Сотрудники оказывают поддержку своим клиентам в режиме 24/7. К специалистам агентства «Вокруг света» обращаются клиенты не только из других районов и городов, но и из других стран, а также рекомендуют великолукскую турфирму своим знакомым.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.