Пробег «Старая крепость» в Печорах поборется за звание главного события года

12:18, 17 декабря 2022, ПАИ

В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» появился ещё один претендент на победу. Это легкоатлетический пробег «Старая крепость» в Печорах.

Он проводится с 1990 года. Традиционно в нём участвуют не только жители Печор, но и гости из других районов Псковской области и других регионов.

Ограничений для участия нет, только состояние здоровья: бегут и опытные спортсмены, и новички, и мамочки с колясками. Главный принцип пробега сродни олимпийскому: «Не победа, а участие».

В 2022 году в пробеге приняли участие больше семисот человек. Дистанция пролегала по центральной части города. «В 2022 году пробег «Старая крепость» стал поистине объединяющим для многих людей. После пандемийных ограничений приятно удивила и массовость, и организация пробега», - отмечается в заявке.

Основателями пробега являются Федор Игнатьевич и Наталья Гавриловна Кохановы.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.