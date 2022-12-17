Пробег «Старая крепость» в Печорах поборется за звание главного события года
В номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» появился ещё один претендент на победу. Это легкоатлетический пробег «Старая крепость» в Печорах.
Он проводится с 1990 года. Традиционно в нём участвуют не только жители Печор, но и гости из других районов Псковской области и других регионов.
Ограничений для участия нет, только состояние здоровья: бегут и опытные спортсмены, и новички, и мамочки с колясками. Главный принцип пробега сродни олимпийскому: «Не победа, а участие».
В 2022 году в пробеге приняли участие больше семисот человек. Дистанция пролегала по центральной части города. «В 2022 году пробег «Старая крепость» стал поистине объединяющим для многих людей. После пандемийных ограничений приятно удивила и массовость, и организация пробега», - отмечается в заявке.
Основателями пробега являются Федор Игнатьевич и Наталья Гавриловна Кохановы.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Корытовский лесопарк превратится в рай для лыжников