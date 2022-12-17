Чемпион Пскова по настольному теннису выдвинут на «Народное признание»
Чемпион Пскова 2022 года по настольному теннису Николай Филиппов выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».
В заявке отмечается, что на чемпионате Пскова юноша показал отличное мастерство, обыграл опытнейших спортсменов и стал настоящим открытием и сенсацией соревнований.
Николай Филиппов родился в 2005 году, сейчас он учится в Псковском техническом лицее и является воспитанником клуба настольного тенниса Nordman.
С детства занимался футболом, но после пятого класса задумался о другом виде спорта. Отец предложил Николаю пойти на тренировку по настольному теннису. «Игра затянула, я загорелся желанием играть и заниматься этим основательно», — признаётся спортсмен.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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