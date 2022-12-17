Экологический проект стругокрасненского детсада претендует на «Народное признание»
Проект «Дошколята — друзья и защитники природы», который уже семь лет реализует детский сад № 2045/3 Министерства обороны РФ на территории военного городка Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он поборется за победу в номинации «Экомышление».
В рамках проекта в детском саду проводятся многочисленные акции и мини-проекты, направленные на создание благополучной экологической среда. Тут были реализованы проекты «Экологическая тропа», «Цветущий сад» (посадка плодовых деревьев), «Цветики-разноцветики» (оформление клумб), «Туя-фитозащитник» (зелёные изгороди прогулочных участков из туй), «У природы нет плохой погоды» (организация и работа на современной метеоплощадке), «Чистота — залог здоровья планеты» (уборка мусора на прилегающей территории), «Огород круглый год» (выращивание овощей из собственной рассады), «Технологии за экологию» (сбор полиэтиленовой плёнки и пакетов на переработку в Плюсский перерабатывающий комбинат), «Чистая река» (очистка берега реки Куреи).
Воспитанники детского сада активно участвуют в региональных и всероссийских акциях и проектах «Добрые крышечки», «Вторая жизнь вещам», «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Покормите птиц зимой», «Сдай батарейку — спаси ёжика!», «Домик для скворца» и других. Дети также являются участниками всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята».
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.