Экологический проект стругокрасненского детсада претендует на «Народное признание»

14:45, 17 декабря 2022, ПАИ

Проект «Дошколята — друзья и защитники природы», который уже семь лет реализует детский сад № 2045/3 Министерства обороны РФ на территории военного городка Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе, выдвинут на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он поборется за победу в номинации «Экомышление».

В рамках проекта в детском саду проводятся многочисленные акции и мини-проекты, направленные на создание благополучной экологической среда. Тут были реализованы проекты «Экологическая тропа», «Цветущий сад» (посадка плодовых деревьев), «Цветики-разноцветики» (оформление клумб), «Туя-фитозащитник» (зелёные изгороди прогулочных участков из туй), «У природы нет плохой погоды» (организация и работа на современной метеоплощадке), «Чистота — залог здоровья планеты» (уборка мусора на прилегающей территории), «Огород круглый год» (выращивание овощей из собственной рассады), «Технологии за экологию» (сбор полиэтиленовой плёнки и пакетов на переработку в Плюсский перерабатывающий комбинат), «Чистая река» (очистка берега реки Куреи).

Воспитанники детского сада активно участвуют в региональных и всероссийских акциях и проектах «Добрые крышечки», «Вторая жизнь вещам», «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Покормите птиц зимой», «Сдай батарейку — спаси ёжика!», «Домик для скворца» и других. Дети также являются участниками всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.