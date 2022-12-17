Создатель музея защитников Отечества включён в число соискателей «Народного признания»

21:43, 17 декабря 2022, ПАИ

В число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» вошёл предприниматель из Невеля Игорь Снетков. На соискание награды он выдвинут за свои проекты в части развития краеведения и за создание музея защитников Отечества имени георгиевского кавалера А. Е. Шильдера, над которым он сейчас работает.

Игорь Снетков — бывший кадровый военный, а ныне индивидуальный предприниматель и владелец сети магазинов в Невеле. Когда бизнес был налажен, Игорь Снетков создал некоммерческую организацию — общественное движение краеведения «Невельский край». Его задача — развивать интерес у жителей города к истории, вовлечь в краеведение молодое поколение, в частности учащихся школ.

Общественное движение краеведения уже реализовало несколько проектов. Одним из них является ежегодный выпуск сборника исследовательских работ школьников по результатам межрайонной научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее». Ещё один проект — создание архива фотографий, сделанных на протяжении десятилетий фотокорреспондентом районных газет «Красное знамя» и «Невельский вестник» Валентином Глижинским. После оцифровки в электронном виде получилось более 80 тысяч фотографий, которые выкладываются в Интернет, чтобы они были доступны каждому.

Теперь Игорь Снетков работает над созданием музея защитников Отечества имени георгиевского кавалера А. Е. Шильдера. Он будет находиться в бывшем поместье Шильдеров в деревне Зубарево Невельского района. Этот музей будет содержать материалы о защитниках Отечества, которые связаны своими корнями с Невельской землей, начиная с XVIII–XIX веков и заканчивая сегодняшним днём.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.