Создатель музея защитников Отечества включён в число соискателей «Народного признания»
В число соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива» вошёл предприниматель из Невеля Игорь Снетков. На соискание награды он выдвинут за свои проекты в части развития краеведения и за создание музея защитников Отечества имени георгиевского кавалера А. Е. Шильдера, над которым он сейчас работает.
Игорь Снетков — бывший кадровый военный, а ныне индивидуальный предприниматель и владелец сети магазинов в Невеле. Когда бизнес был налажен, Игорь Снетков создал некоммерческую организацию — общественное движение краеведения «Невельский край». Его задача — развивать интерес у жителей города к истории, вовлечь в краеведение молодое поколение, в частности учащихся школ.
Общественное движение краеведения уже реализовало несколько проектов. Одним из них является ежегодный выпуск сборника исследовательских работ школьников по результатам межрайонной научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее». Ещё один проект — создание архива фотографий, сделанных на протяжении десятилетий фотокорреспондентом районных газет «Красное знамя» и «Невельский вестник» Валентином Глижинским. После оцифровки в электронном виде получилось более 80 тысяч фотографий, которые выкладываются в Интернет, чтобы они были доступны каждому.
Теперь Игорь Снетков работает над созданием музея защитников Отечества имени георгиевского кавалера А. Е. Шильдера. Он будет находиться в бывшем поместье Шильдеров в деревне Зубарево Невельского района. Этот музей будет содержать материалы о защитниках Отечества, которые связаны своими корнями с Невельской землей, начиная с XVIII–XIX веков и заканчивая сегодняшним днём.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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