Мастер спорта по стрельбе из лука поборется за «Народное признание»

11:33, 18 декабря 2022, ПАИ

Мастер спорта России по стрельбе из лука Ника Снеткова из Великих Лук выдвинута на соискание общественное премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она поборется за награду в номинации «Рекорд».

Ника Снеткова заявила о себе на всероссийских и международных соревнованиях. Девушка занимается стрельбой из лука на протяжении шести лет. Ее наставником является заслуженный тренер России Виталий Николаевич Андреев.

Её первой большой победой стало завоевание золотой медали на первенстве России летом 2019 года в Раменском.

Только за 2022 год спортсменка завоевала «золото» в командном и личном зачёте на Кубке России, «золото» в командном зачёте на Чемпионате России, серебро в личном зачёте на Первенстве России, «бронзу» в личном зачёте и «бронзу» в зачёте «микс» на Первенстве России, «золото» в личном зачёте на Первенстве России.

В 2022 году Ника Снеткова вместе с другой титулованной лучницей Александрой Савенковой представляла Псковскую область на Чемпионате и Первенстве Европы для спортсменов до 21 года по стрельбе из лука в помещении. Соревнования состоялись в Словении. На Первенстве Европы U-21 Ника Снеткова завоевала в составе команды «серебро» соревнований.

Кроме того, в 2022 году на открытом республиканском турнире в городе Бресте в Белоруссии Ника стала обладателем бронзы в командном зачёте. На Кубке прокурора России талантливая спортсменка завоевала «золото». На недавних всероссийских соревнованиях «Надежды России», прошедших в Великих Луках, Ника стала обладателем первого места в командном зачёте.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.