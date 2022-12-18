Организатор акции «Экомесяц» стал соискателем премии «Народное признание»
Организатор акции «Экомесяц» в Великих Луках Максим Савельев выдвинут на соискание премии «Народное признание» в номинации «Экомышление».
Акция «Экомесяц», инициатором которой стал руководитель благотворительного фонда «Объединение» активист Максим Савельев, проходит в Великих Луках на протяжении двух лет с целью помощи инвалидам с низкими доходами и привлечения внимания к решению задач экологической политики.
В 2022 году в акции по сбору макулатуры приняли участие детские сады, учащиеся младших классов, ООО «Велос» и жители города Великие Луки, в том числе пенсионеры и инвалиды. Инициативу поддержали Союз экологов Псковской области, Общественная палата города Великие Луки, Комиссия по природопользованию и Центр социального обслуживания.
За два года были собраны более 10 тонн макулатуры, что позволило поддержать 269 граждан с инвалидностью с низкими доходами. В 2021 году обеспечены продуктовыми наборами 40 инвалидов. В 1 квартале 2022 года 63 пенсионера с инвалидностью также обеспечены продуктовыми наборами.
С 1 октября по 25 ноября в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечался 3 декабря, в городе проходил очередной этап акции. Общими усилиями активистам удалось собрать более 2 тонн макулатуры. На вырученные средства на общегородском мероприятии – концерте, посвященном Международному дню инвалидов, были накрыты чайные столы для 150 инвалидов города, оказана поддержка 16 подопечным филиала Псковских интеграционных мастерских. К акции также присоединился 20-й детский сад, на эти средства тоже будет оказана помощь инвалидам с низкими доходами.
Проводя данную акцию, организаторы ставят перед собой задачу решение экологических проблем путем вторичной переработки. Для этого в городе возле одного из магазинов «Хороший» установлен экобокс, в который любой житель города может опустить материалы для вторичной переработки.
На Всемирном Дне качества НКО - 2022 в Общественной палате РФ была презентована практика по проведению благотворительной и экологической акции «Экомесяц» как уникальное проектное решение по снижению репутационных рисков при сборе пожертвований, которая решает множество социальных, экологических и благотворительных задач.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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