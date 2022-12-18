Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Организатор акции «Экомесяц» стал соискателем премии «Народное признание»

Организатор акции «Экомесяц» в Великих Луках Максим Савельев выдвинут на соискание премии «Народное признание» в номинации «Экомышление».

Фото предоставлено автором заявки

Акция «Экомесяц», инициатором которой стал руководитель благотворительного фонда «Объединение» активист Максим Савельев, проходит в Великих Луках на протяжении двух лет с целью помощи инвалидам с низкими доходами и привлечения внимания к решению задач экологической политики.

В 2022 году в акции по сбору макулатуры приняли участие детские сады, учащиеся младших классов, ООО «Велос» и жители города Великие Луки, в том числе пенсионеры и инвалиды. Инициативу поддержали Союз экологов Псковской области, Общественная палата города Великие Луки, Комиссия по природопользованию и Центр социального обслуживания.

Фото предоставлено автором заявки

За два года были собраны более 10 тонн макулатуры, что позволило поддержать 269 граждан с инвалидностью с низкими доходами. В 2021 году обеспечены продуктовыми наборами 40 инвалидов. В 1 квартале 2022 года 63 пенсионера с инвалидностью также обеспечены продуктовыми наборами.

С 1 октября по 25 ноября в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечался 3 декабря, в городе проходил очередной этап акции. Общими усилиями активистам удалось собрать более 2 тонн макулатуры. На вырученные средства на общегородском мероприятии – концерте, посвященном Международному дню инвалидов, были накрыты чайные столы для 150 инвалидов города, оказана поддержка 16 подопечным филиала Псковских интеграционных мастерских. К акции также присоединился 20-й детский сад, на эти средства тоже будет оказана помощь инвалидам с низкими доходами.

Фото предоставлено автором заявки

Проводя данную акцию, организаторы ставят перед собой задачу решение экологических проблем путем вторичной переработки. Для этого в городе возле одного из магазинов «Хороший» установлен экобокс, в который любой житель города может опустить материалы для вторичной переработки.

На Всемирном Дне качества НКО - 2022 в Общественной палате РФ была презентована практика по проведению благотворительной и экологической акции «Экомесяц» как уникальное проектное решение по снижению репутационных рисков при сборе пожертвований, которая решает множество социальных, экологических и благотворительных задач.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
﻿﻿
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
﻿
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
Генеральные партнеры
Партнеры
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 декабря 2022

Организатор акции «Экомесяц» стал соискателем премии «Народное признание»
18 декабря 2022

ФОТОФАКТ Псковичи делятся первыми фото «Дачи Деда Мороза»
18 декабря 2022

Репродуктолог из Петербурга проведёт приём в Псковском перинатальном центре
17 декабря 2022

Стали известны имена победителей конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области»
17 декабря 2022

В Палкинском районе прошёл V районный краеведческий фестиваль «Замечательный край, удивительные люди!»
17 декабря 2022

Создатель музея защитников Отечества включён в число соискателей «Народного признания»
17 декабря 2022

Городищенская сельская модельная библиотека подготовила новую экспозицию «Слава труду!»
17 декабря 2022

В великолукской школе № 9 прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...