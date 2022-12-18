Организатор акции «Экомесяц» стал соискателем премии «Народное признание»

13:03, 18 декабря 2022, ПАИ

Организатор акции «Экомесяц» в Великих Луках Максим Савельев выдвинут на соискание премии «Народное признание» в номинации «Экомышление».

Акция «Экомесяц», инициатором которой стал руководитель благотворительного фонда «Объединение» активист Максим Савельев, проходит в Великих Луках на протяжении двух лет с целью помощи инвалидам с низкими доходами и привлечения внимания к решению задач экологической политики.

В 2022 году в акции по сбору макулатуры приняли участие детские сады, учащиеся младших классов, ООО «Велос» и жители города Великие Луки, в том числе пенсионеры и инвалиды. Инициативу поддержали Союз экологов Псковской области, Общественная палата города Великие Луки, Комиссия по природопользованию и Центр социального обслуживания.

За два года были собраны более 10 тонн макулатуры, что позволило поддержать 269 граждан с инвалидностью с низкими доходами. В 2021 году обеспечены продуктовыми наборами 40 инвалидов. В 1 квартале 2022 года 63 пенсионера с инвалидностью также обеспечены продуктовыми наборами.

С 1 октября по 25 ноября в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечался 3 декабря, в городе проходил очередной этап акции. Общими усилиями активистам удалось собрать более 2 тонн макулатуры. На вырученные средства на общегородском мероприятии – концерте, посвященном Международному дню инвалидов, были накрыты чайные столы для 150 инвалидов города, оказана поддержка 16 подопечным филиала Псковских интеграционных мастерских. К акции также присоединился 20-й детский сад, на эти средства тоже будет оказана помощь инвалидам с низкими доходами.

Проводя данную акцию, организаторы ставят перед собой задачу решение экологических проблем путем вторичной переработки. Для этого в городе возле одного из магазинов «Хороший» установлен экобокс, в который любой житель города может опустить материалы для вторичной переработки.

На Всемирном Дне качества НКО - 2022 в Общественной палате РФ была презентована практика по проведению благотворительной и экологической акции «Экомесяц» как уникальное проектное решение по снижению репутационных рисков при сборе пожертвований, которая решает множество социальных, экологических и благотворительных задач.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.