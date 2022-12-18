Чемпионка области по карате поборется за «Народное признание»
На соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» выдвинута кандидат в мастера спорта по карате из Невеля Валерия Галицкая.
Спортсменка является чемпионкой Псковской области по карате и двукратным победителем первенства Северо-Западного федерального округа России.
Валерия Галицкая учится в 11-м классе, занимается спортом, участвует в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. Недавно она приняла участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», для которого девушка создала концепцию инвазивного браслета для мониторинга уровня артериального давления в крови. Она дошла до финала, но до победы не хватило нескольких баллов.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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