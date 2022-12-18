Отряд «Эколог» из Локнянского района стал претендентом на «Народное признание»

18:01, 18 декабря 2022, ПАИ

Отряд «Эколог» из Подберезинской средней школы Локнянского района стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Экомышление» за серию экологических акций, которые регулярно проводит.

В состав отряда «Эколог» входят ученики с 5-го по 11-й класс. С 2015 года отряд принимает участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы» в направлении «Солдаты великой войны». Вместе с руководителями проекта — педагогами школы Еленой Моисеевой и Галиной Карабановой — ребята высадили на улице Кооперативной в селе Подберезье 70 саженцев сосны и ели. Ученики школы регулярно следили за посадками и подсаживали новые деревца.

В ходе работы над проектом ребята изучали материалы школьной музейной комнаты о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны на территории Подберезинского края. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне учащиеся создали видеоролик «Лес Победы» и опубликовали статью «Лес Победы» в детско-юношеской газете Локнянской районной общественной детской организации «Родничок».

Члены отряда «Эколог» детской общественной организации «Юная Россия» Подберезинской школы планируют продолжать работу над проектом «Лес Победы».

Отряд также сотрудничает с Полистовским заповедником. Учащиеся Подберезинской средней школы ежегодно принимают участие в поездках, встречах, беседах, походах, в мероприятиях, посвящённых Всемирному дню водно-болотных угодий.

В течение 2021/2022 учебного года в школе проходили различные акции: «Покормите птиц зимой!», «Наше чистое село», «Берегите первоцвет!», «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!». Кроме того, учащиеся регулярно проводят субботники в родном селе.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.