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Общество

Отряд «Эколог» из Локнянского района стал претендентом на «Народное признание»

Отряд «Эколог» из Подберезинской средней школы Локнянского района стал ещё одним претендентом на общественную премию Псковской области «Народное признание». Он выдвинут на соискание награды в номинации «Экомышление» за серию экологических акций, которые регулярно проводит.

Фото предоставлено автором заявки

В состав отряда «Эколог» входят ученики с 5-го по 11-й класс. С 2015 года отряд принимает участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы» в направлении «Солдаты великой войны». Вместе с руководителями проекта — педагогами школы Еленой Моисеевой и Галиной Карабановой — ребята высадили на улице Кооперативной в селе Подберезье 70 саженцев сосны и ели. Ученики школы регулярно следили за посадками и подсаживали новые деревца.

В ходе работы над проектом ребята изучали материалы школьной музейной комнаты о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны на территории Подберезинского края. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне учащиеся создали видеоролик «Лес Победы» и опубликовали статью «Лес Победы» в детско-юношеской газете Локнянской районной общественной детской организации «Родничок».

Фото предоставлено автором заявки

Члены отряда «Эколог» детской общественной организации «Юная Россия» Подберезинской школы планируют продолжать работу над проектом «Лес Победы».

Отряд также сотрудничает с Полистовским заповедником. Учащиеся Подберезинской средней школы ежегодно принимают участие в поездках, встречах, беседах, походах, в мероприятиях, посвящённых Всемирному дню водно-болотных угодий.

Фото предоставлено автором заявки

В течение 2021/2022 учебного года в школе проходили различные акции: «Покормите птиц зимой!», «Наше чистое село», «Берегите первоцвет!», «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!». Кроме того, учащиеся регулярно проводят субботники в родном селе.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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