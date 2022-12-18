Глава псковской федерации карате стал соискателем премии «Народное признание»
Ещё одним соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» стал президент федерации каратэ Псковской области, обладатель черного пояса 2 дана Сергей Шлюев.
С 2006 года он работает тренером по карате в детско-юношеской спортивной школе в Невеле. Его воспитанники участвуют в первенствах Северо-Запада, чемпионатах и спартакиадах, где показывают хорошие результаты, завоёвывают награды. Многие из воспитанников имеют высокие достижения в этом виде спорта, а трое из них уже являются квалифицированными судьями 2 и 3 категорий.
Сергей Шлюев принимает активное участие в спортивной жизни Невеля. Является членом городской сборной по футболу, участвует в ежегодных областных туристических слетах среди педагогических работников.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.