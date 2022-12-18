Глава псковской федерации карате стал соискателем премии «Народное признание»

19:51, 18 декабря 2022, ПАИ

Ещё одним соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд» стал президент федерации каратэ Псковской области, обладатель черного пояса 2 дана Сергей Шлюев.

С 2006 года он работает тренером по карате в детско-юношеской спортивной школе в Невеле. Его воспитанники участвуют в первенствах Северо-Запада, чемпионатах и спартакиадах, где показывают хорошие результаты, завоёвывают награды. Многие из воспитанников имеют высокие достижения в этом виде спорта, а трое из них уже являются квалифицированными судьями 2 и 3 категорий.

Сергей Шлюев принимает активное участие в спортивной жизни Невеля. Является членом городской сборной по футболу, участвует в ежегодных областных туристических слетах среди педагогических работников.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.