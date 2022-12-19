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Опубликован список самых цитируемых псковских СМИ за неделю

Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, с 12 по 18 декабря, согласно данным сервиса «Медиалогия».

Значимым событием в информационном поле Псковской области на минувшей неделе стала прямая линия с главой региона Михаилом Ведерниковым, которая традиционно проходит на телеканале «Россия 24» в конце года. За время часового прямого эфира губернатор ответил на вопросы, которые поступали по телефону от телезрителей, радиослушателей и пользователей социальных сетей. Это событие также отразилось на рейтинге цитируемости.

Так, самый высокий ИЦ на прошлой неделе был у ГТРК «Псков» (2,36). На втором месте расположилось Псковское агентство информации (1,37), бронза – у ещё одного информационного агентства Псковской области. Далее в рейтинге портал Luki.ru и федеральное издание, входящее в холдинг «Гражданская пресса». Отметим, что на этой неделе рейтинг по ИЦ совпадает с рейтингом по количеству цитат. 

Самые цитируемые новости Псковского агентства информации:

  1. Псковские студенты и школьники потратили по «Пушкинским картам» 40 млн рублей;
  2. Парковка на 106 мест будет обустроена в псковском аэропорту;
  3. Зону регистрации обновят в псковском аэропорту;
  4. Михаил Ведерников вручил более 50 наград в День Конституции;
  5. ВИДЕО Демонтаж дома с рухнувшими балконами начался в Плюссе. 
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