Опубликован список самых цитируемых псковских СМИ за неделю
Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшей недели, с 12 по 18 декабря, согласно данным сервиса «Медиалогия».
Значимым событием в информационном поле Псковской области на минувшей неделе стала прямая линия с главой региона Михаилом Ведерниковым, которая традиционно проходит на телеканале «Россия 24» в конце года. За время часового прямого эфира губернатор ответил на вопросы, которые поступали по телефону от телезрителей, радиослушателей и пользователей социальных сетей. Это событие также отразилось на рейтинге цитируемости.
Так, самый высокий ИЦ на прошлой неделе был у ГТРК «Псков» (2,36). На втором месте расположилось Псковское агентство информации (1,37), бронза – у ещё одного информационного агентства Псковской области. Далее в рейтинге портал Luki.ru и федеральное издание, входящее в холдинг «Гражданская пресса». Отметим, что на этой неделе рейтинг по ИЦ совпадает с рейтингом по количеству цитат.
Самые цитируемые новости Псковского агентства информации:
- Псковские студенты и школьники потратили по «Пушкинским картам» 40 млн рублей;
- Парковка на 106 мест будет обустроена в псковском аэропорту;
- Зону регистрации обновят в псковском аэропорту;
- Михаил Ведерников вручил более 50 наград в День Конституции;
- ВИДЕО Демонтаж дома с рухнувшими балконами начался в Плюссе.