Соревнования по внедорожному ориентированию могут быть признаны событием года
Претендентом на победу в номинации «Событие» общественной премии Псковской области «Народное признание» стали соревнования по внедорожному GPS-ориентированию в Невеле.
Их организовал местный житель Илья Фомин, который сам уже около шести лет занимается гонками по бездорожью. Первые соревнования состоялись в сентябре 2022 года. В них приняли участие 18 экипажей из Псковской, Тверской, Смоленской областей и Белоруссии.
Сам Илья Фомин был участником 25-го международного внедорожного фестиваля «Ладога-трофи», становился серебряным призёром гонки «Юрьевский рубеж» в Новгороде и бронзовым – на гонке «Ураган-трофи» в Смоленске.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.