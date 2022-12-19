Самбистка из Опочки поборется за премию «Народное признание» в номинации «Рекорд»

21:39, 19 декабря 2022, ПАИ

Чемпионка Псковской области по самбо 2021 года опочанка Кристина Кузьмина выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».

Кристина Кузьмина — ученица седьмого класса гимназии имени А. Д. Петрова в Опочке. За три года занятий самбо она добилась достаточно высоких результатов на турнирах разного уровня: на счету девушки 12 медалей за призовые места. По итогам 2021 года она признана чемпионкой Псковской области по самбо.

Также школьница является обладательницей грамот и дипломов за достижения в легкоатлетических видах спорта, лыжных гонках. Особое место среди её наград занимает золотой знак ГТО. В сентябре этого года опочанка вошла в состав делегации Псковской области для участия в соревнованиях ГТО, которые проходили в Артеке.

Спорт — не единственное увлечение девушки. Она посещает художественную школу, где занимается рисованием.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

﻿﻿

Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

﻿

С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.