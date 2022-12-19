Самбистка из Опочки поборется за премию «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Чемпионка Псковской области по самбо 2021 года опочанка Кристина Кузьмина выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».
Кристина Кузьмина — ученица седьмого класса гимназии имени А. Д. Петрова в Опочке. За три года занятий самбо она добилась достаточно высоких результатов на турнирах разного уровня: на счету девушки 12 медалей за призовые места. По итогам 2021 года она признана чемпионкой Псковской области по самбо.
Также школьница является обладательницей грамот и дипломов за достижения в легкоатлетических видах спорта, лыжных гонках. Особое место среди её наград занимает золотой знак ГТО. В сентябре этого года опочанка вошла в состав делегации Псковской области для участия в соревнованиях ГТО, которые проходили в Артеке.
Спорт — не единственное увлечение девушки. Она посещает художественную школу, где занимается рисованием.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.