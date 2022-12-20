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Культура

Протоиерей Иоанн Ильницкий выдвинут на «Народное признание» за создание музея

Протоиерей Иоанн Ильницкий из Новосокольников выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание» за создание музея периода истории советской эпохи. Он стал кандидатом на награду в номинации «Инициатива».

Фото предоставлено автором заявки

Музей советской эпохи работает при храме Святителя Николая в городе Новосокольники. Он рассказывает о предметах ежедневного быта советской эпохи, ставших её символами. Здесь собрана большая коллекция ёлочных игрушек, кукол, керамики, посуды, часов, мебели ручной работы.

Фото предоставлено автором заявки

Как отмечается в заявке, обычно Иоанн Ильницкий сам выступает в роли экскурсовода, поэтому это не просто знакомство с экспозицией, а душевный разговор со священнослужителем.

Фото предоставлено автором заявки

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. 

По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿.  Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.

Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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