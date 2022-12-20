Протоиерей Иоанн Ильницкий выдвинут на «Народное признание» за создание музея

00:44, 20 декабря 2022, ПАИ

Протоиерей Иоанн Ильницкий из Новосокольников выдвинут на соискание общественной премии «Народное признание» за создание музея периода истории советской эпохи. Он стал кандидатом на награду в номинации «Инициатива».

Музей советской эпохи работает при храме Святителя Николая в городе Новосокольники. Он рассказывает о предметах ежедневного быта советской эпохи, ставших её символами. Здесь собрана большая коллекция ёлочных игрушек, кукол, керамики, посуды, часов, мебели ручной работы.

Как отмечается в заявке, обычно Иоанн Ильницкий сам выступает в роли экскурсовода, поэтому это не просто знакомство с экспозицией, а душевный разговор со священнослужителем.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.